手不舉、睡不著！70歲翁右肩竟癱瘓　醫揪背後病因

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旋轉肌腱破裂致「假性癱瘓」 保守治療但效果不彰安南醫院骨科醫師方啟榮說明，旋轉肌腱破裂的常見症狀為肩部疼痛、夜間疼痛、活動範圍受限、活動無力，甚至嚴重如癱瘓一般的假性癱瘓等；他進一步表示，因為肩關節的病兆常常會互相共有，如民眾出現雷同症狀也不必太過擔心，只要與醫師共同找出真正的病症，方能對症下藥。
改善肩關節困擾 「新型反式人工肩關節」手術適應症多元王先生過去曾歷經保守治療，如服用及注射消炎藥物、復健等，但效果不彰。醫師與王先生詳細討論後，決定採取「新型反式人工肩關節手術」治療，術後肩關節功能已大幅進步，再也不需為肩膀煩惱。
方啟榮指出，新型反式人工肩關節手術已在國外行之有年，目前使用的適應症也越來越多元，對於飽受肩關節困擾的患者而言是一大福音。比如肩關節旋轉肌腱嚴重破裂合併關節退化、經旋轉肌腱修補後再破裂合併關節退化、肩關節骨折術後癒合不良、高齡合併肩關節粉碎性骨折、肩盂骨性缺損合併退化性關節炎，以及被忽略的肩關節脫臼等。根據他的經驗，目前以前三項（肩關節旋轉肌腱嚴重破裂合併關節退化、經旋轉肌腱修補後再破裂合併關節退化、肩關節骨折術後癒合不良）為此類手術的大宗。
「新型反式人工肩關節」納健保 嘉惠大多民眾方啟榮醫師表示，肩關節問題有很大一部分，可以靠保守治療達到一定成果與療效；而託新型反式人工肩關節納入健保的福，大多數民眾可以即時接受診斷與治療，加上目前微創手術的成效也在可期待的範圍內，確實幫助了不少患者。患者可以醫師討論，一旦通過健保審核標準，新型反式人工肩關節無疑成為療效較佳的新選擇。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58211
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