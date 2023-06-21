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衛生福利部保護服務司張秀鴛司長提到：「台灣家庭暴力採責任通報制度，其中親密關係暴力案件約占整體 5 成，且被害人以『女性』為主，約占 8 成，但男性被害人逐年增加，所占比率從 17% 增加至 22%。」
親密關係暴力被害人年齡，仍以 30 歲以上為大宗，但未滿 30 歲的年輕族群求助人數亦逐年增加，從 108 年 17% 增加至 111 年 20%，且多數被害人在家暴發生幾個月至 2 年內就會通報，與過去隱忍 7 至 8 年才通報的情形不同。
另外，親密關係暴力中包含「權控」與「情境式暴力」，在親密關係暴力案件中，有部分案件屬互為「通報案件」，即兩造同時被通報為「被害人」及「相對人」，且這類案件比率從 108 年 17% 逐年增加，至 111 年為 24% 。
這類案件與過去女性主義所稱權控型暴力並不相同，伴侶間多因情境因素， 如:金錢使用、 子女教養、第三者介入等議題發生衝突。雖然情境式暴力嚴重度較輕微，但長期累積暴力傷害仍不容忽視。
值得注意的是，親密關係的暴力從看得見的傷，轉向看不見的傷，雖然肢體暴力仍占 5 成，但精神暴力及跟蹤騷擾樣態增加許多。今年是衛福部推動家庭暴力防治法施行 25 週年，搭上 Me Too 話題引發民眾關注，但在防治家庭暴力仍有許多可持續推動、努力的地方。
文、圖／王芊淩
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 親密關係暴力最新數據！年輕族群、男性求助人數增加