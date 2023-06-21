南美館同日全新雙展 一覽麗水師三代經典之作及神秘西畫家翁崑德

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「春源畫室」潘氏家族三代皆是身兼民俗畫師與多重身分的跨界藝者，展覽中除以潘春源、潘麗水、潘瀛洲及潘岳雄4人為子題的作品呈現外，「神．門」子題區展示「春源畫室」的門神原作、繪畫工具與文獻，呈現創業之始為增進個人技能、符合社會需求與建立家族品牌的生存之道；子題「宅」則以局部壁畫的還原，帶領觀眾一窺門廳中的建築空間與壁畫細節；子題「翰．墨．緣」呈現多元的儒、釋、道風格作品；子題「網絡」中探索「春源畫室」自創始以來的社會發展途徑與繪畫足跡。展覽透過聲音藝術家吳燦政製作帶有音樂性的日常聲響，使觀眾可以透過聽覺來想像歷代「春源畫室」的家族成員們如同跨時空的交響樂手，在齊心拉動事業品牌音弦的過程中，同時秉持誠信、品質、效率與善盡孝道的心來持續推展家業。展覽中也帶領觀眾窺見過去潘家家族歷經困境之下覓尋轉機與蛻變的堅毅心智，藉由現代角度回探自清末迄今的社會關係網絡與傳承思維。
畫家翁崑德出生於1915年臺南州嘉義街的富裕商家，因從小熱愛繪畫，就讀立命館大學文學科期間與其兄翁焜輝一起在京都西山繪畫學校與京極洋畫研究所學習。21歲即以描繪嘉義街景的「活力之街」入選第9回臺展，1938年又以「月臺」入選第1回府展。翁崑德在世時未從舉辦過個展，如今得以在2023年實現他的願望，實屬美事一樁。
南美館的本次展出，另一重點是關於藝術品的修復與保存維護，透過友達光電提供的FindARTs擬真藝屏藝術顯示科技，細緻呈現油畫的肌理，不論是打側光看到波浪狀變形的畫布，或是紅外線下畫家思考過程塗改的草圖，都能透過擬真藝屏真實呈現，讓藝術修護細節完整重現。
「春源畫室：畫師—詩人—劇作家—承繼者」展覽期間自6月22日~2023年11月12日，「藝術品‧診療事——翁崑德的藝術與作品修護展」展覽期間自6月22日~2024年6月16日。