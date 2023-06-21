台中名店節祭百萬現金獎項 下載App百項優惠超划算

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陳來指出，台中名店協會為了促進台中地區的消費繁榮，13年前開始舉辦名店節活動。今年適逢協會成立20週年，協會決定擴大舉辦名店節活動，祭出100萬元現金大獎，凡在今年6月1日起至9月24日活動期間，前往指定名店（根據各店家規定）消費，即可獲得對獎券，更有「一券中2次50萬現金機會」。
對獎辦法是，第一次對獎時間為核對112年7月25日統一發票開獎之特別獎，末6碼相同者可獲現金50萬元，末5碼相同者可獲iPad第10代（10.9吋)乙台。第二次對獎時間為核對112年9月25日統一發票開獎之特別獎，末6碼相同者獲獎現金50萬元，末5碼相同獎項iPad第10代（10.9吋)乙台。
台中名店協會強調，每券可對獎2次，中獎人需憑劵領獎，由中獎發行單位聯繫協會安排領獎事宜。中獎者應於8月20日前（第一次對獎）或10月20日前（第二次對獎）領獎，逾期視同放棄。
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