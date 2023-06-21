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台中名店節祭百萬現金獎項 下載App百項優惠超划算

▲台中名店節登場，凡消費可獲得對獎券，一券有對中2次50萬現金機會。（圖／記者金武鳳攝，2023.6.21)
▲台中名店節登場，凡消費可獲得對獎券，一券有對中2次50萬現金機會。（圖／記者金武鳳攝，2023.6.21)

記者金武鳯/台中報導

歡慶台中名店協會邁入20周年，台中名店協會一年一度舉辦的「台中名店節」，今年結合618全台購物節擴大舉辦，祭出百萬現金大獎及iPad等你拿。即日起至9月24日，凡在指定名店消費，即能獲得對獎券，且一券有2次對中50萬現金機會。此外，由各名店提的百項電子優惠券，下載APP可享超值優惠特價，是首次引進科技行銷，目標鎖定年輕客群期待衝出好業績。

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台中名店協會於2003年由創會長上品寢具董事長黃賀明，邀集45家台中地區優質店家共同創立，目的在提供顧客更好的服務和體驗，同時藉由店家互相合作，創造共好共榮契機。現任會長陳來表示，20年來，名店協會已成長壯大，會員商家逾百家。各協會成員致力提升專業素養和經營水平，透過合作和交流分享彼此的經驗和資源。

▲今年台中名店節大推手─台中名店協會現任會長陳來（右），與前會長黃琳恩（左）。（圖／記者金武鳳攝，2023.6.21)
▲今年台中名店節大推手─台中名店協會現任會長陳來（右），與前會長黃琳恩（左）。（圖／記者金武鳳攝，2023.6.21)
陳來指出，台中名店協會為了促進台中地區的消費繁榮，13年前開始舉辦名店節活動。今年適逢協會成立20週年，協會決定擴大舉辦名店節活動，祭出100萬元現金大獎，凡在今年6月1日起至9月24日活動期間，前往指定名店（根據各店家規定）消費，即可獲得對獎券，更有「一券中2次50萬現金機會」。

對獎辦法是，第一次對獎時間為核對112年7月25日統一發票開獎之特別獎，末6碼相同者可獲現金50萬元，末5碼相同者可獲iPad第10代（10.9吋)乙台。第二次對獎時間為核對112年9月25日統一發票開獎之特別獎，末6碼相同者獲獎現金50萬元，末5碼相同獎項iPad第10代（10.9吋)乙台。

▲台中名店節祭百萬現金獎項，凡至30餘家參與活動的名店消費，即可獲對獎。（圖／記者金武鳳攝，2023.6.21)
▲台中名店節祭百萬現金獎項，凡至30餘家參與活動的名店消費，即可獲對獎。（圖／記者金武鳳攝，2023.6.21)
台中名店協會強調，每券可對獎2次，中獎人需憑劵領獎，由中獎發行單位聯繫協會安排領獎事宜。中獎者應於8月20日前（第一次對獎）或10月20日前（第二次對獎）領獎，逾期視同放棄。

至於提供線上免費領取的優惠商品券，商品琳瑯滿目，下載APP即可享受超值特價，包括四季百貨提供的「雪芙蘭超水感防曬噴霧」，原價199元，特價159元。日傳企業「智慧贏家」GS-320台幣專用高品質驗鈔機：原價3280元，特價2580元。我家有限公司得利抗壁癌威力包，特價600元


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