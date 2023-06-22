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遭何則文侵犯黃姓被害人在臉書發出長文，強調：「不是只有女生會被侵犯，男生也會」，性騷擾與性侵害並不侷限在女性及異性戀身上，但對於同志之間性暴力行為，往往讓被害人更難說出口。
三軍總醫院北投分院精神科主治醫師陳泰宇表示：「同志親密關係暴力會面臨『雙重衣櫃』困境，第一層出櫃需要讓外界知道你的性取向，在二層又需要去揭露自己受暴身份。」尤其在現行的社會框架都是以異性戀、父權為基礎，當男性受到家暴暴力會凸顯沒有辦法自我保護的既定印象。
言語傷害也是一種暴力！被害者卻不自知
正因為社會主要以異性戀為主要取向，社會中沒有足夠多的模板跟經驗，專家真正擔心有些同志們可能並不知道自己正遭受親密關係暴力。如同黃姓被害人也指出，何則文很會操弄人心，會以開玩笑的方式誘導他說出一些難以啟齒的話或行為，過程不斷貶低受害者。
有些言語也是暴力的一種，例如「你沒有辦法再找到更好的一段關係」，讓被害人心中產生非常多層顧忌，並不知道自己在遭受精神跟身心虐待跟暴力，也很難主動去求助，擔憂揭露下可能產生很多社會不理解、自我內在恐慌與害怕。
但到底為什麼會演變出這樣的犯罪行為？ 陳泰宇解釋：「有可能出於個人成長背景，過往經驗當中有不安全感顯現，有時候在彼此關係中認為對方比自己更好，產生了不安全感，會需要權力、暴力、霸凌等方式讓對方屈服於自己。」
若長期持續遭受精神跟肢體上的惡性暴力，很多被害人會出現身心問題， 陳泰宇從臨床經驗觀察，個案在進行治療時，不見得有發現自身有憂鬱、焦慮，是需要專業醫療協助，所以在臨床上看到同志親密關係暴力個案仍屬少見。
受害經驗到底該不該說出口？
Me Too 就像是個隱藏的面紗，還有許多被害人將秘密選擇藏在心中，若在猶豫這樣的不良經驗到底該不該說出來？陳泰宇指出：「因應不同的被害人及狀況，會去做出不同的判斷跟建議。」說與不說其實需要回歸正視自身的狀況。
如果被害者身心狀態已經準備好，願意將自身的經驗讓外界看到，或是他希望自己過往不舒服的經歷能到平反，現今有許多管道能夠獲得協助。
如果被害者心理還沒有準備好，也不需要勉強自己說出口，可透過精神科醫師、心理師的協助下， 先讓身心狀況穩定，並要清楚知道自己遭受這樣狀況，沒有任何的不對。
由於這樣的暴力創傷需要多元的支持，陳泰宇說：「不管是短期、急性壓力的反應，中期長期有可能會產生焦慮、憂鬱症狀，如果已經影響到一個人工作、學業、身心健康、自我認同，我們就會高度建議就醫，從藥物或非藥物治療來改善。」
諮詢專家：三軍總醫院北投分院精神科主治醫師陳泰宇
文、王芊淩／圖、楊紹楚
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： Me Too風波／何則文、炎亞綸遭控！精神科醫師解析：同志親密暴力受害者難發聲