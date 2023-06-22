2024大選在即！中國干預選舉警報大響　微信、免費旅遊都成手段

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一名直接知情的台灣國安官員表示，中國希望透過「接觸基層」來影響台灣人民，「他們希望能影響不具特定政黨傾向的搖擺選民，這些選民會投票給任何給他們帶來好處的人。」
路透社引用查閱的一份機密報告指出，在可能收受中國好處的對象方面，台灣政府高度關注的名單包刮支持北京對台主權論述的小型政黨、地方民代，及與中國進行交流活動的寺廟。
另一份內部報告稱，北京也可能在選前向參與競選活動的數以百計台灣人提供免費赴中國的旅遊，以「影響投票決定」，還特別點名對象包括當地政治人物，如鄉鎮市長和村里長。
2名不具名的台灣國安官員透露，台灣政府今年成立了跨部會的安全工作小組，該被稱為「平順」，以調查國內外可能存在的干預投票問題。根據台灣法律，選舉陣營禁止收受來自中國等「境外敵對勢力」的金錢，此屬於非法行為。
另一份基於台灣情資的內部報告指出，中國還可能透過熱門社交網絡和聊天應用程式微信輸送資金。例如，中國政府可能會「指示候選人開設微信公眾號，接著動員用戶透過『觀眾打賞』來給予財務支持」。微信允許用戶之間直接轉帳，單筆交易最多5萬元人民幣（約台幣21.5萬元），每天最高轉帳20萬元人民幣。
這份援引情報分析的報告還稱，中國可能會與旅行社合作，要求團體旅遊的成員攜帶現金進入台灣。另外，台灣地下錢莊眾所皆知但難以監管，並可以提供外匯支持。
第三份機密報告還稱，「中共可以在財政上支持特定國內團體或個人，給他們政治獻金或選舉所需的資金。」
國台辦並未回應路透的置評請求。台灣陸委會向路透社表示，「中國利用各種方式積極干預選舉，以干預或影響選舉結果」。陸委會補充稱，這些舉措旨在推動中國的政治目的，包括「促進與台灣統一」。