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2023端午節「6大禁忌」！下半年轉運別踩雷　送粽子小心犯大忌

▲端午節習俗多、禁忌也多，若要分送粽子給親朋好友，命理專家建議避免「成串送」。（圖／翻攝畫面）
▲端午節習俗多、禁忌也多，若要分送粽子給親朋好友，命理專家建議避免「成串送」。（圖／翻攝畫面）

記者黃韻文/綜合報導

端午節是一年中陽氣最盛的日子，同時也是年中轉運的絕佳時機，因此五月初五端午節不只習俗多，禁忌也多。台灣人熱情，習慣包粽子分送給親朋好友，送粽子小心別犯了忌諱，命理專家楊登嵙提醒避開端午「6大禁忌」。

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❗禁忌1：別去陰氣重的地方
農曆五月初五日「端午節」是一年中陽氣最旺，所以陰邪的穢氣都躲藏在陰氣較重的地方，如果端午節要出門，最好不要往陰氣較重的地方走，像是醫院、殯儀館、火葬場等，因為好兄弟都躲藏聚集在這些地方，如果運勢不好，身體狀況較差，就容易受影響。若一定要去陰氣重的地方，身上要攜帶護身符、艾草、菖蒲或香包，避邪化煞、保平安。

▲民眾可以在農夫市集體驗製作香包。（圖／新北市農業局提供）
▲端午節若要去陰氣重的地方，身上可攜帶護身符、艾草、菖蒲或香包。(示意圖／新北市農業局提供）
❗禁忌2：忌到經常出事的河邊
水裡的好兄弟都躲藏在磁場較陰的場域，民間說法容易被「抓交替」。

❗禁忌3：忌弄丟香包
端午節習俗之一是配戴香包，希望藉此達到驅蟲、避邪、保平安的作用。但要注意，端午節當天絕對不能弄丟香包，若是遺失了配戴的香包，一年內會招來不好的運勢。

❗禁忌4：忌送成串粽子
因為上吊輕生俗稱「吊肉粽」，在習俗上「送肉粽」就是「送煞」，這是不吉利的。所以，若是想分送親朋好友肉粽，要將粽繩剪開成散裝。萬一收到成串肉粽也別慌，馬上拿剪刀將線剪斷即可。

▲若想分送粽子給親友，可剪成散裝。（圖／楊登嵙提供）
▲若想分送粽子給親友，可剪成散裝。（圖／楊登嵙提供）
❗禁忌5：忌游泳戲水
端午當天陽氣最旺，如前述所言，水裡的好兄弟都躲藏在磁場較陰的水域，若是到沒有救生員的溪邊、河邊、海邊游泳、戲水，容易被「抓交替」。

❗禁忌6：忌行房
當日陽氣過盛，體力消耗快，如果行房縱慾過度，耗損身體，容易被邪毒傷身，影響身體健康。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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