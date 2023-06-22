2023端午節「6大禁忌」！下半年轉運別踩雷　送粽子小心犯大忌

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農曆五月初五日「端午節」是一年中陽氣最旺，所以陰邪的穢氣都躲藏在陰氣較重的地方，如果端午節要出門，最好不要往陰氣較重的地方走，像是醫院、殯儀館、火葬場等，因為好兄弟都躲藏聚集在這些地方，如果運勢不好，身體狀況較差，就容易受影響。若一定要去陰氣重的地方，身上要攜帶護身符、艾草、菖蒲或香包，避邪化煞、保平安。
❗禁忌2：忌到經常出事的河邊
水裡的好兄弟都躲藏在磁場較陰的場域，民間說法容易被「抓交替」。
❗禁忌3：忌弄丟香包
端午節習俗之一是配戴香包，希望藉此達到驅蟲、避邪、保平安的作用。但要注意，端午節當天絕對不能弄丟香包，若是遺失了配戴的香包，一年內會招來不好的運勢。
❗禁忌4：忌送成串粽子
因為上吊輕生俗稱「吊肉粽」，在習俗上「送肉粽」就是「送煞」，這是不吉利的。所以，若是想分送親朋好友肉粽，要將粽繩剪開成散裝。萬一收到成串肉粽也別慌，馬上拿剪刀將線剪斷即可。
❗禁忌5：忌游泳戲水
端午當天陽氣最旺，如前述所言，水裡的好兄弟都躲藏在磁場較陰的水域，若是到沒有救生員的溪邊、河邊、海邊游泳、戲水，容易被「抓交替」。
❗禁忌6：忌行房
當日陽氣過盛，體力消耗快，如果行房縱慾過度，耗損身體，容易被邪毒傷身，影響身體健康。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。