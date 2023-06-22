NBA選秀到底怎麼選？選秀狀元怎麼決定？需要什麼資格

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1970年代以前，身高，離籃框近的球員，通常有不錯順位，在1979年NBA才開始使用三分球，「魔術強森」Magic Johnson是該年選秀狀元，並帶領湖人打出「SHOW TIME」的華麗球風。
1980年代開始，1984年的「非洲天王」狀元Hakeem Olajuwon、1985年尼克隊選中「大猩猩」Patrick Ewing ，1987年的「海軍上將」David Robinson等，開啟了NBA新的夢幻時代。
高大中鋒依舊宰制90年代初期，Shaquille O’ Neal 1992年被魔術選中，1997年的Tim Duncan，跟David Robinson合組雙塔組合，也成為馬刺隊的未來球星。
而好的球員帶你上天堂，2003年的「名梯」「小皇帝」LeBron James、「甜瓜」Carmelo Anthony、Chris Bosh、Dwyane Wade都是同梯好友，之後還開啟了熱火王朝。
NBA選秀分為兩輪，各支球隊挑選球員一名球員為基本規則，當年未進入季後賽的球隊（目前為14支），會進行抽籤以決定選秀順序（樂透抽籤），戰績最差的球隊將會有最高的機率獲得第一順位 (即為狀元籤, 第二順位為榜眼，第三順位為探花)；接下來的順位則留給那些進入了季後賽的球隊。
例行賽成績差的球隊順位在前，因此例行賽成績最好的球隊的位置在最後，而從2019年選秀開始，NBA改變狀元籤機率（最低的三支球隊為14％的機會贏得狀元籤），並將抽籤中選定的球隊數量從三個增加到四個。以2023年為例，戰績排名第三差的馬刺隊，擁有狀元籤。
第二輪選秀次序如同第一輪，但是NBA球隊會交易選秀權，特別是第二輪選秀權；所以第二輪選秀的次序有時會和第一輪的選秀差異很大。
以選秀資格來看，所有美國大學球員在參加大學NCAA比賽就擁有選秀資格，而未參加大學比賽的國際球員在滿22歲後自動獲得此資格。
國際球員在18歲生日之後可以聲明選秀資格；但是從2006年開始，美國球員聲明選秀資格需要滿足如下兩個條件：高中畢業至少一年、在選秀年的12月31日之前滿19歲。