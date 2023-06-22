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NBA選秀到底怎麼選？選秀狀元怎麼決定？需要什麼資格

▲「詹皇」LeBron James在2003年以「高中生籃球大帝」的名號投入NBA選秀。（圖／美聯社／達志影像）
▲「詹皇」LeBron James在2003年以「高中生籃球大帝」的名號投入NBA選秀。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

一年一度的NBA選秀都是球迷最期待的活動之一，尤其誰將成為「未來之星」，也是球迷「押寶」的最佳時機，不過，到底NBA選秀怎樣開始？又如何決定選秀順位？

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根據NBA官網顯示，首度選秀要回到1947年，當時 Clifton McNeeley 被匹茲堡鐵人選中，他也是史上第一位選秀狀元，而經過NBA不同時期，NBA在選秀狀元，以及選秀的測策略上，也會不同。

▲前湖人籃球營運總裁的「魔術」強森Magic Johnson（圖／美聯社／達志影像）
▲前湖人籃球營運總裁的「魔術」強森Magic Johnson（圖／美聯社／達志影像）
1970年代以前，身高，離籃框近的球員，通常有不錯順位，在1979年NBA才開始使用三分球，「魔術強森」Magic Johnson是該年選秀狀元，並帶領湖人打出「SHOW TIME」的華麗球風。

1980年代開始，1984年的「非洲天王」狀元Hakeem Olajuwon、1985年尼克隊選中「大猩猩」Patrick Ewing ，1987年的「海軍上將」David Robinson等，開啟了NBA新的夢幻時代。

Hakeem Olajuwo過去是火箭隊超人氣球星（圖／美聯社／達志影像）
Hakeem Olajuwo過去是火箭隊超人氣球星（圖／美聯社／達志影像）
高大中鋒依舊宰制90年代初期，Shaquille O’ Neal 1992年被魔術選中，1997年的Tim Duncan，跟David Robinson合組雙塔組合，也成為馬刺隊的未來球星。

▲傳奇中鋒Shaquille O'Neal。（圖／美聯社／達志影像）
▲傳奇中鋒Shaquille O'Neal。（圖／美聯社／達志影像）
而好的球員帶你上天堂，2003年的「名梯」「小皇帝」LeBron James、「甜瓜」Carmelo Anthony、Chris Bosh、Dwyane Wade都是同梯好友，之後還開啟了熱火王朝。

▲一代射手Carmelo Anthony生涯紀錄。（圖／NOWnews製表。）
▲一代射手Carmelo Anthony生涯紀錄。（圖／NOWnews製表。）
NBA選秀分為兩輪，各支球隊挑選球員一名球員為基本規則，當年未進入季後賽的球隊（目前為14支），會進行抽籤以決定選秀順序（樂透抽籤），戰績最差的球隊將會有最高的機率獲得第一順位 (即為狀元籤, 第二順位為榜眼，第三順位為探花)；接下來的順位則留給那些進入了季後賽的球隊。

例行賽成績差的球隊順位在前，因此例行賽成績最好的球隊的位置在最後，而從2019年選秀開始，NBA改變狀元籤機率（最低的三支球隊為14％的機會贏得狀元籤），並將抽籤中選定的球隊數量從三個增加到四個。以2023年為例，戰績排名第三差的馬刺隊，擁有狀元籤。

NBA傳奇球星「狼王」Kevin Garnett對抗「石佛」Tim Duncan。（圖／美聯社／達志影像）
NBA傳奇球星「狼王」Kevin Garnett對抗「石佛」Tim Duncan。（圖／美聯社／達志影像）
第二輪選秀次序如同第一輪，但是NBA球隊會交易選秀權，特別是第二輪選秀權；所以第二輪選秀的次序有時會和第一輪的選秀差異很大。

以選秀資格來看，所有美國大學球員在參加大學NCAA比賽就擁有選秀資格，而未參加大學比賽的國際球員在滿22歲後自動獲得此資格。

國際球員在18歲生日之後可以聲明選秀資格；但是從2006年開始，美國球員聲明選秀資格需要滿足如下兩個條件：高中畢業至少一年、在選秀年的12月31日之前滿19歲。

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