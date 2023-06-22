收縮壓VS.舒張壓健康影響大不同！　醫師3建議籲端午節別放「粽」血壓

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收縮壓、舒張壓一樣重要 2者疾病風險不同「收縮壓」，指的是心臟收縮時的血壓；「舒張壓」，指的則是心臟舒張時的血壓。一般認為，收縮壓與心臟健康有較高的相關性。但是郭志東醫師提到，雖然在臨床上，收縮壓（即最高血壓）比舒張壓（即最低血壓）更為重要，不過收縮壓或舒張壓偏高，都是心臟疾病的重要危險因子。
但收縮壓、舒張壓造成的風險原因不同，兩者也與不同的疾病有不同的關聯性。郭志東醫師指出，收縮壓與心臟病、心臟衰竭的關聯性最強，但也與腎臟疾病和總體死亡率相關；而舒張壓過高則與大動脈疾病風險增加有較高的關聯。
大動脈是心臟、腹部、胸部輸送血液的主要血管之一。郭志東醫師表示，舒張壓升高的人更容易出現腹部主動脈瘤，可能會有突然破裂或剝離的可能，並增加了死亡的風險。
高血壓藥別亂停 舒張壓低、收縮壓高要注意血壓會隨著年齡、情緒、活動狀況或疾病而有所變動，不過一般而言血壓正常值為120／80mmHg，若血壓超過140／90 mmHg，則建議與醫師討論如何追蹤及是否治療。
郭志東醫師提醒，有高血壓的民眾不要以為舒張壓稍低，但收縮壓仍高時就自行停用高血壓藥物，因為這樣有可能會讓血壓控制變得不穩定，從而產生不良的後果。
血壓控制飲食很重要 端午節吃粽3提醒而端午佳節當前，郭志東醫師提到，粽子是端午節的重點食物，雖然它美味可口，但也是高油、高鹽、澱粉類食物民眾要特別注意，因為血壓的控制永遠都需要依靠飲食、運動和生活作息守護的。
因此郭志東醫師針對端午節吃粽子的習俗，給予以下3點建議，希望民眾在端午節吃得開心又健康：
- 食用粽子時應注意份量
- 端午節可考慮少油少鹽的五穀雜糧粽
- 食用時盡量別使用沾醬，以減少鹽份攝取。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58233
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