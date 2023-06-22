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國民黨未撤陳雪生提名　范雲：性騷零容忍變宇宙級笑話

▲國民黨昨宣布不會撤銷陳雪生提名，范雲表示國民黨聲稱的性騷零容忍成為宇宙級笑話。（圖／翻攝自范雲臉書）
▲國民黨昨宣布不會撤銷陳雪生提名，范雲表示國民黨聲稱的性騷零容忍成為宇宙級笑話。（圖／翻攝自范雲臉書）

記者陳威叡／台北報導

針對近來性平事件，國民黨昨宣布不會撤銷立委陳雪生提名，認為朝野議事攻防時肢體碰觸實難避免，僅需上性平課程。對此被害人立委范雲指出，國民黨口口聲聲稱對性騷採「最高標準」，應是對性騷擾加害人的「最高容忍標準」，說明當時是靜態在佔著主席台等開議時間到，完全沒有激烈議事攻防肢體衝突，對於國民黨說詞痛批是「宇宙級笑話」。

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國民黨對於立委陳雪生性騷擾判決定讞一事，昨日說明朝野在議事激烈攻防時肢體碰觸實難避免，而該案並無涉及黨紀部分，也未觸犯立委提名規定的排黑條款，沒有撤銷提名理由，僅需上性平課程。

對此范雲表示，國民黨繼續提名法院認證的性騷擾犯陳雪生作為立委參選人，自己身為該案的受害人，痛批國民黨「噁心」，只會拿反性騷擾做政治操作，任憑法院認證的性騷犯傷害台灣國會形象。國民黨總統參選人侯友宜才在台大演講稱自己對性騷擾是最高標準，認為國民黨對性騷擾的「最高標準」，應是對性騷擾加害人的「最高容忍標準」。

范雲也說明當時法院判決書內容，包括性騷擾成立，「陳雪生故意以接近下體突出腹部，碰觸背部位置，以兩人相對位置及當時姿勢而言，確實有性之意涵，行為已構成性騷擾。」

言語性騷擾成立，「經過范雲表明此為性騷擾後，陳雪生表示『用肚子不會懷孕』等語；又於媒體採訪此事時說『我又不是餓死鬼』、『神經病』、『往自己臉上貼金』等語。是以女性特有生理現象嘲諷，而與性相關；後貶抑被范雲身為異性之地位、外貌，而屬與性相關之侮辱言論，范雲既然因此感受敵意及冒犯，就應認此為性騷擾。」

范雲還原當時事發過程，現場完全沒有激烈議事攻防肢體衝突，大家是靜態在佔著主席台等開議時間到，沒有任何一點肢體衝突，而從台北市府、衛生福利部行政申訴、訴願，到民事提告、刑事訴訟，一切的調查、判決結果都是確認陳雪生有性騷擾。

范雲指出，國民黨無視上述內容，繼續提名性騷擾犯，理由竟然是「本案係發生於立法院，朝野在議事激烈攻防時肢體碰觸實難避免」，無視事實，不斷政治扭曲事實，睜眼說瞎話，國民黨到底還需要多少壓力，才敢承認自己提名的參選人被法院證實是故意肢體性騷擾，被受害者抗議後，再加 言語性騷擾。

范雲說，如果連受害者是國會議員，都可以被國民黨用不符法院認定的說詞企圖淡化、護航加害人，遑論要保護性騷擾受害人的小市民，應該是宇宙級笑話了，這樣的性騷擾防治委員會跟結論，還敢說要高標準推動防治性騷擾，實在荒謬至極。

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