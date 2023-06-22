端午節煮「午時水」吸財！找不到財位東方 iPhone一招秒變指南針
今（22）天是端午節，是一年之中陽氣最盛的日子，被視為除去穢氣、轉進財運的最佳時機。每年端午節必接「午時水」，命理專家湯鎮瑋分享煮財水的步驟，今年端午節當日財位在「正東方」，正東方在哪裡？不用翻箱倒櫃找指南針，iPhone手機裡面就「指南針」，免下載第三方App，立刻用手機指引財位。
記者周淑萍/綜合報導
命理專家湯鎮瑋分享端午節煮「午時水」的5步驟，取168元或88元的硬幣，放入端午11~13時取的水，煮沸後放置東方靜置2小時後裝瓶放在明財位或流年南方、北財位。但問題來了，家裡的東方、南方在哪裡？不用去找指南針，手機裡面就有電子羅盤，iPhone一直以來都有內建「指南針」，在工具程式內就可以找到，或是任一頁面在搜尋欄上尋找即可。
為了精準方位，使用iPhone指南針時需要平放手機，至於怎麼判斷是否放平呢？可以查看指南針的大十字是否有對準中央的小十字，有對準就代表手機有放平較能準確方位。
指南針的功能不只有指出方位，如果要鎖定目前的方向，點一下指南針的刻度，當偏離位置，就會顯示紅色區域，提醒往正確的方向走。同時還會顯示經緯度、和高度等資訊。
如果「指南針」無法查看你的位置，可以檢查「定位服務」是否有開啟開啟。
路徑：「設定」 →「隱私權與安全性」→「定位服務」→開啟「定位服務」→點「指南針」→點擊「使用 App 期間」即可。