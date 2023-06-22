陳零九分手4個月！MV親密互動混血女孩 想當貼心暖男
陳零九今年2月時宣布與交往10年的呼呼分手，分手後的他將重心放在演藝事業上，赴美拍攝新歌〈只有你的派對〉MV，陳零九在新曲中散發性感又野性的魅力，以磁性歌聲唱出派對男孩，宣誓成為貼心暖男的真情。不過陳零九在美國拍攝MV時，卻遇到小插曲，因為長途駕駛導致中暑，讓工作一度全喊卡。而在MV中，他還與混血女孩親密互動。
記者吳雨婕/綜合報導
陳零九此次攜手新生代唱作人派偉俊創作新專輯《Sing to L9VE》第三波主打歌曲〈只有你的派對〉，把美國的熱情奔放及對愛的信仰轉化成詞曲，自由歡快的節奏呈現出派對的趣味，透過「Don’t want another party，我只想住進你的心窩」、「想給你依賴，全部的疼愛」等歌詞，傳達愛上一個人的真誠決心。
〈只有你的派對〉MV為完整體現歌曲和專輯概念，團隊遠赴美國LA拍攝，更特地租敞篷車到沙漠上取景。陳零九分享拍攝過程意外插曲，因長途駕駛著敞篷車從洛杉磯往拉斯維加斯，高溫下竟中暑，拍攝工作一度全部停擺，所幸有驚無險。
MV中，混血女主角以及演員都是在當地尋找，連製片的家人也是曾拍攝過亞莉安娜（Ariana Grande）MV的導演，現場演員展現美國當地奔放的風土民情，各個都很會跳舞，讓場面營造出渾然天成的派對感。陳零九鮮少挑戰大膽舞曲風格，此次飛往美國拍攝MV並和當地人交流，有了全然不同的心情感受，笑稱：「走在街頭就能感受到當地的自由熱情。」