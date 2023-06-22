12星座本周運勢／金牛座有意外好運　射手座注意犯小人

我是廣告 請繼續往下閱讀
本周運勢重點，比較消極。最近沒有你想要的東西，工作上有新的機會、邀約，但你可能不想要，感情上有拒絕的可能。
🟡金牛座
本周運勢重點，意外的好運。自動來的都是好機會，工作上有貴人運，感情上不是很順利的一周。
🟡雙子座
本周運勢重點，拒絕當好人。最近會非常做自己喔，工作上比較會讓別人碰釘子，感情上不怎麼好相處。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，看錯重點。本周很容易誤判或眼花，工作上目前可能跟你想的差很多，感情上很容易看錯人，你的對象可能跟你想的不一樣。
🟡獅子座
本周運勢重點，新的圈子。最近容易有新邀約，工作上有新機會喔，感情上則只有交友運。
🟡處女座
本周運勢重點，一團混亂。最近的你運勢低迷，工作上吃力不討好的一段時間，建議趕緊討救兵，感情上有失戀的可能，單身者有人介紹。
🟡天秤座
本周運勢重點，比較封閉。最近是比較沈默的一段時間，工作上有拒絕的可能，感情上請勿靠近、會關閉圈子。
🟡天蠍座
本周運勢重點，消沈。最近旁觀的機會比較多，工作上比較低調一點，感情上就是不回應。
🟡射手座
本周運勢重點，卡住。最近會有小小挫折喔，工作上可能會有小人的問題，有些問題解決不了就算了，感情上沒有改變的一周。
🟡摩羯座
本周運勢重點，意外。有可能失去什麼的一周，工作上容易出狀況，而且是意外，感情上容易被分手，單身的有斷聯的可能。
🟡水瓶座
本周運勢重點，比較消極。最近是沒有心情的一周，工作上有貴人、有機會，但你不想要，感情上會有小桃花，有人介紹的機會。
🟡雙魚座
本周運勢重點，沒有後續。有可能得不到回應喔，工作上有可能被拒絕，感情上會突然被冷淡。
📍Princess星座運勢：IG＠Princess.inbox
📍Princess占卜心測（點此連結）
本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。