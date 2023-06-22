新北市議長盃龍舟錦標賽今開賽 征戰金盃拚250萬獎金
新北市議長盃龍舟錦標賽今（22）日上午在新北市微風運河盛大展開為期2天的賽事，新北市長侯友宜、議長蔣根煌一同為表演賽隊伍鳴槍，現場共有2,000人參賽，力拚冠軍寶座爭奪250萬獎金，還有豐富周邊端午應景活動，同時提供線上直播服務，讓民眾透過多元方式一起加入龍舟賽活動，歡度端午佳節。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜在致詞時表示，議長盃龍舟賽邁入第13年，是新北市最傳統應景的運動賽事，微風運河水流平穩、河道寬敞，非常適合龍舟競渡，也是標準的國際競賽場地；這幾年挺過疫情恢復正常生活後，今年報名隊伍比去年多，有29個國家、92支隊伍，共2,000位好手參賽，其中有104位外籍選手一起參與，就像一場龍舟聯合國嘉年華會。
龍舟賽開幕典禮由亞運龍舟隊唯一女選手殷琬婷及日本籍選手塚田和範共同宣誓，其中殷琬婷在2018年亞運榮獲2金1銀的佳績，有「靈魂舵手」的美名；定居在臺灣的塚田則是第一屆就參加，至今已經連續參賽13年。
新北市體育處說明，除觀賞精彩的龍舟競渡外，現場還有多元有趣的周邊活動，今年以恐龍為大會活動主題，邀請親子族群共同參與，現場將送出恐龍紙箱套裝、恐龍香包、恐龍畫紙等多項好禮，讓孩童一同感受龍舟魅力；另活動期間民眾只要到現場，還可領取一張刮刮卡，就有機會贏得Switch、氣炸鍋等熱門商品。
除實體活動外，也能到官網玩龍舟小遊戲，也有機會獲得千元禮券，歡迎各界好友一同來參加這場微風獨有的龍舟盛宴。活動詳情可至新北市龍舟賽官網了解；此外，針對無法出門的民眾，主辦單位也提供線上直播服務，讓大家能夠在家中觀賞最熱血的精彩賽況，隨時掌握最新的戰況。
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