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吳念軒調皮咬蘋果遇真愛！《很喜歡你》鄧麗君「驚喜現身」電影中

▲《一直一直都很喜歡你》吳念軒（右）咬蘋果找到真愛周依然。拍攝時他還意外找到鄧麗君〈我只在乎你〉的二手唱片，令現場驚喜萬分。（圖／原創娛樂）
▲《一直一直都很喜歡你》吳念軒（右）咬蘋果找到真愛周依然。拍攝時他還意外找到鄧麗君〈我只在乎你〉的二手唱片，令現場驚喜萬分。（圖／原創娛樂）

記者黃雅琪/綜合報導

青春愛情電影《一直一直都很喜歡你》，由台灣新生代導演吳家凱首執導演筒，集合吳念軒、周依然領銜主演，金獎影后吳彥姝特別演出。吳念軒即興演出「咬女主角的蘋果」，巧妙完成首次近距離接觸周依然的劇情；而在一場無排練的畫面中，吳念軒卻意外找到鄧麗君〈我只在乎你〉的二手唱片，令現場驚喜萬分。

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▲《一直一直都很喜歡你》吳念軒（左）不顧一切豁出生命保護周依然。（圖／原創娛樂）
▲《一直一直都很喜歡你》吳念軒（左）不顧一切豁出生命保護周依然。（圖／原創娛樂）
吳念軒在《一直一直都很喜歡你》飾演一位來自台北的大學生「顧彬」，因幫女主角「童知了」（周依然飾）的指導教授（吳彥姝飾）找尋當年心上人寄來的黑膠唱片，與童知了感情逐漸升溫。

預告中，吳念軒和周依然兩人愛戀彼此，有話不敢說的青澀模樣，而因「一封手寫信」才開始拉近彼此間的距離。在一次周依然遇到凶神惡煞時，吳念軒「敲破酒瓶」勇敢保護她，真情的模樣打動周依然，她決定大膽追逐愛情，但卻也因為某「因素」讓吳念軒面臨選擇危機。

▲《一直一直都很喜歡你》出現鄧麗君〈我只在乎你〉的二手唱片。（圖／原創娛樂）
▲《一直一直都很喜歡你》出現鄧麗君〈我只在乎你〉的二手唱片。（圖／原創娛樂）
導演吳家凱透露，有段去跳蚤市場抓拍兩人尋找黑膠唱片的畫面，沒有事先排練，結果在跟拍的過程中，吳念軒真的找到鄧麗君〈我只在乎你〉的二手唱片；導演感動的說：「有種冥冥之中鄧麗君也在保佑劇組的感覺！」

另外，還有一場是吳念軒和周依然第一次近距離接觸，為了想要呈現「大男孩」的人設，討論很多演出方式，結果被吳念軒一個即興演出「咬女主角的蘋果」的鏡頭完成，意外的臨場反應讓導演非常滿意。《一直一直都很喜歡你》6月30日在台上映。


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