快更新！蘋果最新版 iOS 16.5.1 釋出 官方：建議所有使用者安裝
蘋果官方今（22）日正式釋出最新作業系統iOS 16.5.1版本，在版本說明上指出此更新項目提供重要的安全性修正，並建議所有使用者安裝，此外，解決了上一代iOS 16.5在Lightning 對轉接器充電的問題，同時修復2項安全性漏洞。《NOWnews》記者實際在第一時間更新，目前使用上都順暢，尚未出現任何異常的使用狀況。
記者周淑萍/綜合報導
蘋果在之前的 iOS 16.5 版本釋出時，部分用戶在更新後卻傳出災情，最多人抱怨的就是耗電異常、Wi-Fi不穩定、Spotlight搜尋停滯等問題，一直在等蘋果新版本來改善，終於，蘋果今（22）日推送 iOS 16.5.1 最新版本，版本的說明文件上指出解決無法以 Lightning 對 USB 3 相機轉接器進行充電的問題。另外，此更新項目提供重要的安全性修正，官方甚至在說明內建議「所有使用者安裝」。
在版本說明文件內雖然沒有明確指出解決上一版本系統上的異常，但預料iOS 16.5.1或許可以修復上一版本不太順暢的使用情況。《NOWnews》記者使用iPhone 14 Pro更新到iOS 16.5.1，使用了超過半天，目前沒有特別異常的狀況發生，且此版本為安全性修正，應該是可以放心更新上去。