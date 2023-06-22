愛河龍舟嘉年華今起一連三天競技　首日賽事90隊一較高下

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首日賽事為大、小型民俗龍舟，今年市府運發局特別提供新住民隊伍、身障隊伍、長青隊伍等參賽獎金，期望龍舟成為全民運動，上午登場的新住民混合組，由左營高中進修部組成新美少女、新姊妹兩隊參加，進行一場左中內戰，由新美少女獲得最終勝利！自強組則有社團法人高雄市傷殘服務協會組成傷殘隊和歡喜隊兩隊參賽，最終由傷殘隊奪冠。
今天大型民俗龍舟賽程壓軸是寶寶還想玩親子組的表演賽，由爸爸媽媽與孩子們共組親子龍舟隊，最小年齡僅2歲左右，由孩子自己擔當槳手、鼓手，藉此提倡運動向下紮根、團結合作及水域安全的重要性！逗趣競賽模樣相當吸睛。
2023年高雄愛河龍舟嘉年華今晚7點於228公園隆重開幕，市長陳其邁將出席與現場三千多位家長、小朋友觀賞紙風車劇團帶來的精彩表演《蕃薯森林奇遇記》。故事敘述東海龍王如何降臨港都，以及小飛俠與虎克船長如何冒險尋找幸福鳥，為整個愛河龍舟嘉年華拉開序幕。
明天上午8:30起將進行競技龍舟的預、複賽，預計74支隊伍參與競技，6月24日有龍舟拔河賽、府會表演賽及競技、傳統龍舟決賽。精彩可期，歡迎民眾前往愛河觀賽，以及體驗周邊多采多姿的活動，包括環保文創市集、SUP立式划槳體驗、家樂福3000顆粽子免費送以及史博館的龍舟故事館展覽等，闔家享受愉快的端午連假時光。