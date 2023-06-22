划龍舟慘輸女隊員！「鮮肉男神」許得瑋姿勢不標準 遭丟下水祭江
節目《綜藝新時代》本周「單元職人好厲害」播出浩子、阿翔、籃籃、許得瑋、蘿拉和穎樂日前到高雄「樹德高級家事商業職業學校」體驗龍舟達人，由浩子、籃籃、穎樂三人開場走在國際知名的景點「蓮池潭」邊，籃籃介紹播出時正值端午假期，要帶大家一同體驗划龍舟。
記者詹鎰睿/綜合報導
阿翔表示，今天的龍舟職人有可愛稱號「樹德劉德華」而且相當厲害，超過15年以來，帶領龍舟隊從無敗績。這次主持群特別詢問獨家撇步，如何訓練出冠軍隊伍，結果職人神祕兮兮表示，學校有個特別的祕密基地，孕育出無數龍舟冠軍，於是一行人就來到學校的「龍鳳池」，原來這個池子可以說是古代版的盪槳池，無論是訓練選手體能耐力、隊員默契、划槳速度都沒問題。
練習過程中，阿翔就提到許得瑋過去曾跟關渡龍舟隊的女隊員PK划槳，結果累到上氣不接下氣，許得瑋不甘示弱地表示這次才不會輸給學生，便決定找同學來場划槳PK一雪前恥。浩子更是加碼提議大家來押寶，賭錯的要被丟到蓮池潭祭江，而在同學的起鬨下，在場藝人竟然全部押同學獲勝，讓許得瑋氣說，「就不要到時候你們被丟下水裡！」滿懷信心的最後，還是因姿勢不標準被判定落敗，許得瑋只能認命被丟下水祭江。