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性騷連環爆！加害者家人亦受衝擊　謹記「4重點」別獨自一人面對

性騷連環爆！加害者家人亦受衝擊　謹記「4重點」別獨自一人面對
性騷連環爆！加害者家人亦受衝擊　謹記「4重點」別獨自一人面對

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】台灣演藝圈、政治圈、學術界等知名人士陸續被爆出性騷擾事件，除了處於「#Me Too」風暴中心的加害者外，加害者家屬也會因此受到衝擊，對家人、家庭而言這都是心理上的重大危機，加害者家屬該如何面對呢？

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諮商心理師公會全聯會理事長黃雅羚諮商心理師表示，對一般的加害者家屬而言，其實他們會對受害者覺得很愧疚，但另一方面也會擔心自己的家人，即使外界稱他們為「加害人」，但對家人而言這個加害者永遠都是他們的「家人」，如果身為加害者的家人決定要陪加害者面對的話，一定要注意4個重點。

若要陪伴加害者謹記4重點　別因愛而傷痕累累

如果加害者的家人決定要留下陪著加害者走過這段路，黃雅羚諮商心理師很肯定地認為這裡面大概都是因為「愛」才會決定去面對這麼大的挑戰。但她也提醒，不要因為愛而把自己弄得傷痕累累，加害者家人應記住4個重點：

  1. 自己也要有人陪伴：
陪著加害者去面對的同時，自己也要有人陪伴、支持，因為「人陪人」是能讓人走過艱難時刻中最重要的部分。

  1. 最壞的時刻已經過了：
最艱難的時刻其實就是爆出事件的昨天，最難的時刻已經過了，今天開始就要走上面對、修復的路。

  1. 陪伴加害者面對，而非幫他承擔、認錯：
有時家人不知道怎麼陪加害者面對，又看到加害者很痛苦的時候，心裡就會想「不然我去幫他道歉」、「不然我去幫他承擔」，但這並不是好的方法。應該一起面對，陪著加害者一起思索如何真正補償到受害者。

（延伸閱讀：黃子佼爆性騷「玉石俱焚」　專家曝5步驟正確面對錯誤、了解受害者4期望

  1. 一定要先照顧好自己：
對加害者而言，家人的陪伴確實是需要的，在面對的路上有時很重要的支持來源就是家人，但這些家人一定要先照顧好自己

外界總總聲音、壓力　請別獨自一人面對

#Me Too運動中最重要的就是面對曾經的過錯，正視傷害並對他人、自己進行修復。而當加害者在面對這些過錯的時候，身為加害者的家屬也會因此受到外界炙熱的眼光。

有些人可能會說加害者身邊的家人怎麼可能會不知道這些事，因此給予許多指責、謾罵。但黃雅羚諮商心理師分享諮商經驗表示，家人知不知道真的是不一定，甚至大多數是真的不知道的。

對於這些加害者的家人，黃雅羚諮商心理師提到，有時外界的眼光是沒有辦法完全控制的，而人在脆弱的時候，會將外界的所有聲音都收下來，這可能會讓人喘不過氣。

身為加害者的家人，無論是否決定留下來陪伴加害者，諮商心理師再次強調「請找一個人陪伴、支持你」，外界的聲音有受害人的訊息、促進大家好好面對的聲音等，這都是好的聲音應好好了解、面對，但也有酸言酸語可能就要盡量忽視，有個較客觀、理性的人幫忙分類、判斷，或在做決定時能互相商量，這都是很重要的。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58313

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