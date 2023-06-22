性騷連環爆！加害者家人亦受衝擊　謹記「4重點」別獨自一人面對

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若要陪伴加害者謹記4重點 別因愛而傷痕累累如果加害者的家人決定要留下陪著加害者走過這段路，黃雅羚諮商心理師很肯定地認為這裡面大概都是因為「愛」才會決定去面對這麼大的挑戰。但她也提醒，不要因為愛而把自己弄得傷痕累累，加害者家人應記住4個重點：
- 自己也要有人陪伴：
- 最壞的時刻已經過了：
- 陪伴加害者面對，而非幫他承擔、認錯：
（延伸閱讀：黃子佼爆性騷「玉石俱焚」 專家曝5步驟正確面對錯誤、了解受害者4期望）
- 一定要先照顧好自己：
外界總總聲音、壓力 請別獨自一人面對#Me Too運動中最重要的就是面對曾經的過錯，正視傷害並對他人、自己進行修復。而當加害者在面對這些過錯的時候，身為加害者的家屬也會因此受到外界炙熱的眼光。
有些人可能會說加害者身邊的家人怎麼可能會不知道這些事，因此給予許多指責、謾罵。但黃雅羚諮商心理師分享諮商經驗表示，家人知不知道真的是不一定，甚至大多數是真的不知道的。
對於這些加害者的家人，黃雅羚諮商心理師提到，有時外界的眼光是沒有辦法完全控制的，而人在脆弱的時候，會將外界的所有聲音都收下來，這可能會讓人喘不過氣。
身為加害者的家人，無論是否決定留下來陪伴加害者，諮商心理師再次強調「請找一個人陪伴、支持你」，外界的聲音有受害人的訊息、促進大家好好面對的聲音等，這都是好的聲音應好好了解、面對，但也有酸言酸語可能就要盡量忽視，有個較客觀、理性的人幫忙分類、判斷，或在做決定時能互相商量，這都是很重要的。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58313
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