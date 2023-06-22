免費篩檢！南市衛生局9幼童尿液檢驗結果出爐：全未檢出巴比妥
台南市為維護幼兒安全，讓家長安心，自6月19日起提供對幼兒園幼兒服藥安全有疑慮的家長，自願性就近攜帶幼兒至本市37區衛生所現場採檢尿液，由衛生局檢驗中心以液相層析串聯質譜儀，進行巴比妥及苯二氮平類(BZD)免費篩檢服務，截至6月21日共收集9件尿液，檢驗結果全數未檢出巴比妥及BZD。
記者林莞茜／綜合報導
據了解，台南市衛生局檢驗中心，平時即例行性提供食品、藥品及傳染病等相關檢驗，其中也包含巴比妥和BZD的檢驗，中心也是衛生福利部濫用藥物尿液檢驗指定衛生機關及食品藥物管理署、全國認證基金會等認證單位之認證實驗室，這次為讓就讀本市各公私立幼兒園的家長，對幼兒在園內的用藥安全放心，由37區衛生所提供現場尿液採檢，檢驗中心以現有齊全的檢驗設備及純熟的檢驗技術提供便利、快速的檢驗服務，共同守護本市幼兒健康。
衛生局長蘇世斌表示，截至6月21日完成採檢的幼兒尿液共計9件，全數未檢出巴比妥及苯二氮平類(BZD)。衛生局提醒家長，如發現家中幼兒出現嗜睡、步履不穩、注意力不集中、焦慮、頭痛、躁動等現象，可洽醫學中心小兒科門診進一步評估，讓台南的每一位幼苗都能受到妥善的照顧、健康安全的成長茁壯。