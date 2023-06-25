20年始終如一！郭國文拒牛仔褲只穿卡其褲 自許學生「時刻學習」
工運出身的民進黨立委郭國文，從政將近20年時間，給人印象總是身著西裝或選舉背心，下半身總是搭配卡其褲，無論在選區服務或立法院質詢，幾乎都是如此打扮，對此郭國文也解釋，學生時代總是穿著卡其褲，從政後也延續此穿著，代表學習的精神，時刻提醒自己抱持學習心情，更透露自己有20件卡其褲，牛仔褲則是一件都沒有。
記者陳威叡／台北報導
無論上半身是西裝還是選舉背心，郭國文下半身始終搭配卡其褲，他說，民代平日會遇上不同場合，有些正式、有些比較休閒，卡其褲這兩個場合都能穿，他打趣稱非常方便，也不用去思考穿搭，對他而言非常方便。
郭國文也表示，學生時期也都穿著卡其褲，從政近20年時間，都是穿著卡其褲，期許能夠像學生一樣，代表著學習精神，提醒自己時時刻刻抱持著學習與瞭解的心情，身為立委會接觸不同領域或碰上不了解的地方，把自己當作學生一般，向各界請益學習。
郭國文也透露，有將近20件卡其褲，笑稱在立法院無論文場武場都很方便，反而一件牛仔褲都沒有，但如果遇上重要的正式場合，還是會穿上成套西裝。關於學習，郭國文也表示自己閒暇之餘會學習日文，但未來若有機會，也希望效仿副總統賴清德，到國外攻讀學位、持續學習。