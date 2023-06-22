雲林「鱷魚拉麵」來了！整隻酷斯拉巨爪滿出碗：斗六人啥都敢吃

看指甲就知道你有病！「9種指甲異常」看圖秒懂

看指甲就知道你有病！「9種指甲異常」看圖秒懂
看指甲就知道你有病！「9種指甲異常」看圖秒懂

每日健康-每日都做得到的健康

很多人可能不知道，指甲和頭髮其實也是皮膚科的範圍，醫師指出，當體內營養不良，或各種器官及免疫力出現異常時，我們的指甲常會合併出現病態變化，對我們的健康發出警訊。比如肺病以及心臟病等，常常可以透過指甲的變化來發現病症。

我是廣告 請繼續往下閱讀
皮膚專科醫師黃晨昊在IG粉專derma.royce提供9個指甲異常的圖片供民眾參考，藉由掌握不同的指甲型態的變化，很可能讓你提早發現內在潛藏的疾病。

黃晨昊醫師 授權提供
黃晨昊醫師 授權提供
以下為常見的指甲異常變化：

1️. 杵狀指 （Clubbing finger）：心或肺的問題，如心衰竭。

2️. 指甲下有線狀出血（Splinter hemorrhage）：心臟問題，如心內膜炎。

3️.黃指甲症候群（Yellow nail syndrome）：肺部問題，如肺積水、支氣管擴張併發氣管炎。

4️. 泰瑞氏指甲（Terry nails）：肝問題，如肝硬化。

5️. 指甲半分（Half & half nails）：腎的問題，如慢性腎衰竭。

6️. 梅爾克氏線（Muehrcke‘s line）：腎或營養不良，如腎病症候群、白蛋白過低。

7️. 匙狀甲（Koilonychia）：營養缺失，如缺鐵性貧血、營養不良。

8️. 博氏線（Beau‘s line）：體內毒性或感染如癌症化療、兒童川崎氏症。

9️. 甲褶微血管異常：患有自體免疫疾病如紅斑性狼瘡、皮肌炎、全身性硬化症。

 

本文經 皮膚專科醫師黃晨昊 IG粉專derma.royce授權報導

 

黃晨昊醫師 授權提供
黃晨昊醫師 授權提供
黃晨昊醫師 授權提供
黃晨昊醫師 授權提供
延伸閱讀
蛋白質有好有壞！醫示警：「這種蛋白質」恐加速慢性腎衰竭
工作再忙也要運動！對抗經期不順「4撇步」穩定荷爾蒙

下體長出「白珍珠」會不會傳染？2招分清是「珍珠丘疹」還是「菜花」 泌醫：復發率高當心癌變

驗尿沒有糖，卻確診糖尿病！家醫：血糖值遠遠超標才可能驗的出

抗壓必吃9種開心食物！營養師：少吃高鹽、高脂、精緻糖

男人最愛比較弟弟長短！泌醫打臉：長度7cm夠用就好「這個粗度」最舒服

我是廣告 請繼續往下閱讀