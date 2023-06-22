看指甲就知道你有病！「9種指甲異常」看圖秒懂

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以下為常見的指甲異常變化：
1️. 杵狀指 （Clubbing finger）：心或肺的問題，如心衰竭。
2️. 指甲下有線狀出血（Splinter hemorrhage）：心臟問題，如心內膜炎。
3️.黃指甲症候群（Yellow nail syndrome）：肺部問題，如肺積水、支氣管擴張併發氣管炎。
4️. 泰瑞氏指甲（Terry nails）：肝問題，如肝硬化。
5️. 指甲半分（Half & half nails）：腎的問題，如慢性腎衰竭。
6️. 梅爾克氏線（Muehrcke‘s line）：腎或營養不良，如腎病症候群、白蛋白過低。
7️. 匙狀甲（Koilonychia）：營養缺失，如缺鐵性貧血、營養不良。
8️. 博氏線（Beau‘s line）：體內毒性或感染如癌症化療、兒童川崎氏症。
9️. 甲褶微血管異常：患有自體免疫疾病如紅斑性狼瘡、皮肌炎、全身性硬化症。
本文經 皮膚專科醫師黃晨昊 IG粉專《derma.royce》授權報導
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