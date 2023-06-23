市長蔣萬安龍舟初體驗沒在讓 一秒之差險勝「視障隊」
2023台北國際龍舟錦標賽一連三天端午連假，在基隆河大佳河濱公園熱鬧展開，吸引210支隊伍、5100位選手參與；台北市長蔣萬安打頭陣，組成市府隊與視障朋友與陪跑團所組成的「睜一隻眼，閉一隻眼」隊一較高下，最終蔣萬安所領軍的市府隊以1秒之差獲勝。
運動中心/綜合報導
市長蔣萬安展現高人氣，與現場民眾和參賽隊伍合照，也吸引大批媒體到場；經過簡單地暖身後，比賽展開、競爭激烈，「睜一隻眼，閉一隻眼」隊雖在起跑後取得小幅領先，但市府隊後來居上，兩隊一路糾纏到終點前才分勝負，市府隊驚險勝出。
蔣萬安表示，第一次參賽，全身充滿活力、非常熱血；為了準備本次的賽事，大家天還沒亮就來訓練，回家後也不忘自主練習，都是為了這份榮譽，把握每一分每一秒。
由視障朋友與陪跑團所組成的「睜一隻眼，閉一隻眼」隊，由21名團員組成，為了備戰此賽事，兩個月前就開始練習，全隊集合練了六次，逐漸培養出默契，奪標手林欣芳直呼，「這是我們表現最好的一次，全隊用盡全力，雖敗猶榮。」
「睜一隻眼，閉一隻眼」隊成員平時就成立跑團，每周約跑兩次，雖視力不及一般人，但體力和運動能力卻非常出色，林欣芳說，「這次龍舟賽，我們戰術很成功，且有特定的口號；最後100公尺我們全神貫注，拚盡全力。」
在市府上班的槳手魏麗惠笑說，「市府隊很多都是長官，所以這次先拿第二，明年一定要把冠軍搶回來。」
不過魏麗惠也透露，「因為我們視力較弱，所以平常練習的時候會發出聲音溝通，但這次比賽我們都屏氣凝神，聽鼓聲的指示，雖然中間一度體力不繼，但我們還是拚盡全力。」