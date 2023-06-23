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泰坦號失聯不久即內爆？潛水器內5人研判當場死亡

▲探索「鐵達尼號」殘骸的觀光潛水器「泰坦號」18日失聯，經過數日搜救，最後仍傳出不幸消息。（圖／美聯社／達志影像）
▲探索「鐵達尼號」殘骸的觀光潛水器「泰坦號」18日失聯，經過數日搜救，最後仍傳出不幸消息。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

載著5人前往觀賞知名沉船「鐵達尼號」的潛水器「泰坦號」，18日在北大西洋失聯後，經過美加等國以及跨國組織聯合搜救，至終仍傳出不幸消息，證實已找到「泰坦號」殘骸，研判泰坦號曾發生內爆，5名乘客皆無生還。有外媒引述不願具名的高階軍事人員透露，其實「泰坦號」失聯當天就有偵測到疑似爆炸的聲響。

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綜合《衛報》等外媒報導，一位美國海軍高級官員表示，泰坦號（Titan）於18日失聯後不久，用來探測敵方潛艇的高度機密聲學監測系統，就已首次偵測到疑似泰坦號內爆的聲音，除了立即對聲學數據進行分析，也立刻與美國海岸防衛隊（US Coast Guard）分享這一訊息，以利後續搜索。

美國海岸防衛隊少將莫格（John Mauger）表示，殘骸發現的海底，環境極其危險，無法明確透露是否能找到死者遺體，但坦言「泰坦號」可能發生災難性事件，潛水器裡的5人不排除當場就死了。

英國樸茨茅斯大學（University of Portsmouth）的深海生態學家羅特曼（Nicolai Roterman）指出，泰坦號事件凸顯了深海旅遊業的危險和不確定性，即使是最可靠的技術也可能失敗，隨著深海旅遊越來越蓬勃發展，類似的事件只怕會不減反增。

英國億萬富豪兼探險家哈丁（Hamish Harding）不幸也在5人罹難名單上，他的家人指控營運「泰坦號」的公司「海洋之門」（Ocean Gate），在意識到潛艇失去聯繫後幾個小時，才向美國海岸防衛隊通報，錯失救人的良機。

撰寫大量深海探索文章的知名記者迪恩（Josh Dean）則向《時人》雜誌（People）分析，內爆發生時，乘客可能根本就沒有時間做出反應；澳洲雪梨大學海洋機器人學教授威廉斯（Stefan B. Williams）也聲稱，泰坦號的外殼故障可能導致內爆，雖然泰坦號的複合材料船體，就是為了承受強烈的深海壓力建造的，但形狀或構造上的任何缺陷，都有可能損害其完整性，並提高內爆的風險。

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