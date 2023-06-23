泰坦號失聯不久即內爆？潛水器內5人研判當場死亡

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美國海岸防衛隊少將莫格（John Mauger）表示，殘骸發現的海底，環境極其危險，無法明確透露是否能找到死者遺體，但坦言「泰坦號」可能發生災難性事件，潛水器裡的5人不排除當場就死了。
英國樸茨茅斯大學（University of Portsmouth）的深海生態學家羅特曼（Nicolai Roterman）指出，泰坦號事件凸顯了深海旅遊業的危險和不確定性，即使是最可靠的技術也可能失敗，隨著深海旅遊越來越蓬勃發展，類似的事件只怕會不減反增。
英國億萬富豪兼探險家哈丁（Hamish Harding）不幸也在5人罹難名單上，他的家人指控營運「泰坦號」的公司「海洋之門」（Ocean Gate），在意識到潛艇失去聯繫後幾個小時，才向美國海岸防衛隊通報，錯失救人的良機。
撰寫大量深海探索文章的知名記者迪恩（Josh Dean）則向《時人》雜誌（People）分析，內爆發生時，乘客可能根本就沒有時間做出反應；澳洲雪梨大學海洋機器人學教授威廉斯（Stefan B. Williams）也聲稱，泰坦號的外殼故障可能導致內爆，雖然泰坦號的複合材料船體，就是為了承受強烈的深海壓力建造的，但形狀或構造上的任何缺陷，都有可能損害其完整性，並提高內爆的風險。