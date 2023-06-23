12星座誰最派？「黃子佼流彈掃射、蕾神之鎚」都是冠軍星座

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觀察網路上針對火爆星座的相關話題討論，發現「牡羊座」是眾人熱議的第一名。當談及自身與另一半牡羊座的相處經驗，不少人都提到，牡羊座的情緒來得又急又快，擋都擋不住。批踢踢更有人以「12星座裡是不是不該惹牡羊座？」為題發文，提到流彈掃射的黃子佼，以及使出「蕾神之鎚」的李靚蕾都是牡羊座，引起熱烈討論。
不過牡羊座脾氣來得快、去得也快，同時很快就消氣，且吃軟不吃硬，最不宜使用冷暴力。在許多人眼中，看似最派、最火爆的牡羊，或許只是情緒來去匆匆的豆腐心。且牡羊座也是容易心軟的人，即使自己受傷了，如果對方願意主動示弱，牡羊座也不會得理不饒人。
天蠍：不吵則已，一吵贏你
天蠍座也是在說到「火爆」、「脾氣差」等關鍵詞時，腦中會浮現的星座之一。在感情中，天蠍座在吵架時，很容易鬧失蹤，不接電話不回訊息，嘴硬、不會主動說開，倔脾氣有目共睹。但天蠍座如果願意吵架，代表他們還在乎這段關係。
金牛：平時穩重、發火炸裂
聲量排行第3名的火爆星座，是讓人出乎意料之外的金牛座。平時給人穩重、成熟的形象，事實上若金牛座發起脾氣來，也會令人望而生畏。有自稱金牛座的民眾分享心得，認為金牛座擅長逃避，若是冷處理就代表不知該如何面對，道歉時別想耍小心機，最好的方式就是真誠地向金牛座道歉，彼此在冷靜溝通後就能解決問題、重歸於好。
🟡火爆星座網路聲量排行榜
第1名：牡羊座（聲量3307則）
第2名：天蠍座（聲量3084則）
第3名：金牛座（聲量2962則）
第4名：獅子座（聲量2928則）
第5名：天秤座（聲量2599則）
第6名：處女座（聲量2595則）