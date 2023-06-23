電鍋蒸粽子超耗電！端午連假「省電3神招」：不學虧大了
端午連假吃粽子，使用電鍋加熱可說是最方便快速的方式，不過台電提醒，使用電鍋加熱粽子時，一定要特別著墨在電鍋的清洗、拔除插頭等步驟，以免讓電鍋變為耗電怪獸，此外，民眾也可以善用蒸架或蒸盤，除了粽子外，一次煮多道菜，也能對省電帶來很大的幫助。
記者張志浩/綜合報導
台電在「台電電力粉絲團」分享，蒸粽子前應該先清一清電鍋，電鍋如果有污漬或水垢積在底部，會影響電鍋的發熱效率，定期清理可以比較省電；民眾可透過「倒白醋」或「放檸檬到外鍋」，並加水到能覆蓋髒汙處，按下加熱煮沸後關電源浸泡約2小時，將水倒出再用抹布海棉擦拭，切記不要將電鍋直接用水沖洗，會導致故障。
台電進一步指出，蒸完粽子、電鍋按鍵跳起來後，就會變成保溫狀態，但保溫耗電量「積少成多」，默默也可能會吃掉很多電，而電鍋長時間保溫，也容易導致細菌滋生；此外，可善用蒸架或蒸盤，一次煮多道菜，也能讓電鍋更加省電，建議味道較重的菜，如海鮮類等，可以放最上層，並留意別讓鍋蓋無法密合。
至於蒸完粽子後的電鍋清潔，無毒教母譚敦慈也分享，大約一顆的份量的「檸檬」對半切或是切成四份，直接放入電鍋內，可同時把電鍋的配件，像是架子、盤子一起放到電鍋內清洗，之後注水淹過要清洗的範圍，接著就開始「煮檸檬」，大約煮10分鐘，讓裡面的水沸騰後關掉電鍋開關，靜置約莫2至3小時，將髒水倒掉後用抹布就能輕鬆擦拭污垢。