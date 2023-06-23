新機交機、疫後復甦！長榮航空2度招募地勤　起薪上看4萬　

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長榮航空說明，此次招募的地勤人員包含營業、客服、財務、簽派、航機品管/技術/維修管理工程師、資料分析、電算（應用系統開發/系統管理）、航空保安、自動倉儲設備維修等8大類別，其中營業、客服及航空保安的職缺不限畢業科系，錄取者將依專長分配至相關單位，工作地點為桃園南崁總公司、桃園機場和台北市區等地，預計今年9月起報到。
根據長榮航空資料，如客服、營業人員等一般職類正式任用月薪大學與大學以上3萬8000元，專科3萬6000元，而其餘專業職類無工作經驗者，正式任用月薪大學與大學以上為3萬8000元至4萬元，專科3萬6000元至3萬8000元，有相關經驗者，依經歷與應徵職能需求等因素，另個別議定。
長榮航空指出，公司一向將人才視為最重要的資產，並有嚴謹的選才、育才、留才策略，除了提供新進人員完整的教育訓練、良好的薪資福利與順暢的升遷管道外，公司也會透過內部徵才的方式，安排員工輪調至不同領域學習，並有機會派駐海外歷練，進而培養成為全方位的國際航空人才。
長榮航空除了招募地勤人員外，機師採全年隨時接受報名方式招募，依交機時程規畫，今年預計晉用約200名機師；空服員今年已通知先前錄取的考生前來受訓，並陸續完訓上線服勤，目前本國籍空服員暫無招募計畫。