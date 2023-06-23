孩童被餵巴比妥被證實為不實資訊　侯友宜：賴清德一直是幕後推手

新機交機、疫後復甦！長榮航空2度招募地勤　起薪上看4萬　

▲長榮2度再招募近百名地勤人員，包含營業、客服、財務等8大類別，起薪上看4萬。（圖／長榮航空提供）
▲長榮2度再招募近百名地勤人員，包含營業、客服、財務等8大類別，起薪上看4萬。（圖／長榮航空提供）

記者許若茵／台北報導

因應營運需求、新機持續交機，繼今年4月招募200名地勤後，長榮2度再招募近百名地勤人員，包含營業、客服、財務等8大類別，起薪上看4萬。

我是廣告 請繼續往下閱讀
長榮航空表示，依787新機持續交機以及營運需求，今年4月招募約200名地勤人員將於7月陸續報到，因應未來營運規模持續擴張，即日起至7月2日止，將再招募近100名地勤人員，歡迎對航空業滿懷熱情與夢想的青年踴躍報考。

長榮航空說明，此次招募的地勤人員包含營業、客服、財務、簽派、航機品管/技術/維修管理工程師、資料分析、電算（應用系統開發/系統管理）、航空保安、自動倉儲設備維修等8大類別，其中營業、客服及航空保安的職缺不限畢業科系，錄取者將依專長分配至相關單位，工作地點為桃園南崁總公司、桃園機場和台北市區等地，預計今年9月起報到。

根據長榮航空資料，如客服、營業人員等一般職類正式任用月薪大學與大學以上3萬8000元，專科3萬6000元，而其餘專業職類無工作經驗者，正式任用月薪大學與大學以上為3萬8000元至4萬元，專科3萬6000元至3萬8000元，有相關經驗者，依經歷與應徵職能需求等因素，另個別議定。

長榮航空指出，公司一向將人才視為最重要的資產，並有嚴謹的選才、育才、留才策略，除了提供新進人員完整的教育訓練、良好的薪資福利與順暢的升遷管道外，公司也會透過內部徵才的方式，安排員工輪調至不同領域學習，並有機會派駐海外歷練，進而培養成為全方位的國際航空人才。

長榮航空除了招募地勤人員外，機師採全年隨時接受報名方式招募，依交機時程規畫，今年預計晉用約200名機師；空服員今年已通知先前錄取的考生前來受訓，並陸續完訓上線服勤，目前本國籍空服員暫無招募計畫。

SKYTRAX全球最佳航空「新航5度奪冠」　長榮列第9名、星宇首入榜

長榮航空推兒童公益計畫　願「慢飛天使」展翅高飛

吸引日客海外旅遊！長榮航空攜手日本旅行社JTB簽MOU

東京羽田機場擦撞事件延誤行程　長榮航採彈性措施送旅客今明返台

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀