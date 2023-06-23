全聯60元便當免費外送！厚雞排、排骨飯通通有 家樂福限時9折
小資族快筆記！全聯美味堂即起更配合「全聯小時達」外送服務，只要訂單內有美味堂系列便當，7月6日前輸入優惠碼，即可享整筆訂單免運，最快30分鐘熱騰騰到手，包括超搶手的60元幸福餐盒「超厚雞排」，還有89元的雞腿以及經典排骨便當。同時，「家速配APP」也推出端午節限定，滿399元免費，還有輸入折扣碼單筆滿888元享9折。
記者鍾怡婷/綜合報導
全聯自今年3月起攜手農委會推出的60元「幸福餐盒」，自開賣後好評不斷，「黃金厚厚雞排」主打比50元還厚的雞排，使用國產雞胸肉，透過斷筋設備、針灸按摩，讓雞肉更易醃漬入味，並且即起至7月6日前限定，全聯小時達輸入「HOTLUNCH」優惠碼，下單購買任一指定美味堂熱便當，還可享整單免運優惠。全聯美味堂熱便當共販售3種款式，包括與農委會合作的60元的「幸福餐盒」，以及89元的「招牌雞腿」跟「經典排骨」。
除此之外，家樂福也推出60元幸福餐盒，包括「台灣烤鯖魚平價幸福餐盒」、「香烤嫩雞胸平價幸福餐盒」以及49元安心呷銅板價餐盒，炒飯、炒麵、炒米粉、油飯、水餃、紅油炒手六款。
至於家樂福「家速配APP」服務，也推出端午節限定優惠，即起至25日前，單筆訂單滿399元免運，滿888元輸入「放粽一夏」享9折優惠（部分商品不適用）。