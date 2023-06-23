衝擊商機！泰坦號悲劇　揭「深海旅遊」風險與爭議

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綜合《時代雜誌》（TIME）等外媒報導，近年深海旅遊商機漸夯，營運「泰坦號」的公司「海洋之門」（OceanGate）於2021年開始帶領遊客搭潛水器去參觀海底的鐵達尼號沉船，體驗截然不同、價格當然也不便宜。然而，就跟近年也開始流行的太空探索之旅一樣，深海旅遊也是「風險大、監管少」，這類的極限旅遊很少面臨政府干預。
在極限活動中，通常會有所謂的責任豁免聲明，但很多時候，簽署人雖然簽了聲明書，其實並沒有想那麼多，不會真的想到有事故發生甚至死亡的風險，政府也不會主動進行監管，企業賺得開心、客戶也玩得盡興。此外，因為這是個新興產業，一般人也沒能力參與，算是特殊領域，所以也被認為政府沒有必要特別介入。
報導並引述「海洋之門」首席執行長拉什（Stockton Rush），去年接受美媒專訪，被問及泰坦號安全性的回應，認為風險只是生活的一部分，在某些時候，一味講究安全是沒有意義的，如果人們想處於徹底安全的環境，那麼就不要起床、不要開車、什麼都不要做，通常就是有關風險跟回報的問題而已。
報導也提到，目前大多數的水下研究和工業活動，都是使用無人駕駛和機械器具進行的，即使機械的損失會影響工作進行，至少不會出人命。可是現在，泰坦號事故發生後，可能會掀起一波針對深海旅遊業的風險辯論，難保不會對這個剛剛起步的產業形成打擊。