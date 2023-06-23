侯友宜拋兩岸一家人 藍民代：兩岸論述清晰有助藍軍歸隊
國民黨總統參選人侯友宜今天（23日）前往桃園，與桃園市長張善政、國民黨主席朱立倫共同參拜楊梅錫福宮。侯友宜致詞時提到，兩岸就像一家人，他這次出來參選，會用他的專業讓社會和人心安定，他會全力以赴捍衛中華民國。而兩岸一家人被視為侯友宜的兩岸新論述，國民黨立委參選人徐巧芯跟王鴻薇都認為，侯友宜勢必要更清楚的論述兩岸立場，才能區隔與其他對手主張，讓藍軍歸隊。
記者余祥／台北報導
侯友宜說，在民進黨執政下，人民過的很辛苦，兩岸之間不穩定、不往來、兵凶戰危，孩子們要延長兵役，如果兩岸關係沒處理好，那台灣的子民就要上戰場了。國民黨讓兩岸和平穩定、經濟產業蓬勃發展，大家彼此之間互相對話，農漁民、教育、文化等互相交流，讓兩岸減少衝突，「我常說，我們的祖先都是400年前，從唐山過了黑水溝來到台灣，兩岸就像朱立倫說的像是一家人。」
針對兩岸一家人的新說法，徐巧芯說，現在民進黨抗中保台失效，兩岸、美中之間都在降溫，未來是否可能有「拜習會」更是焦點，這次副主席夏立言出訪中國，民進黨也不敢在疾呼賣台，在這個時候，國民黨主張兩岸和平，經貿互相來往、堅守主權，侯在競選總統期間若能論述更清楚，相信對藍軍支持者來說會認可侯友宜符合國民黨主張，區隔與他人的主張，集中選票，對侯的選情有幫助。
王鴻薇則認為，兩岸論述是總統參選人的重要課題，包含前總統馬英九到中國訪問、海峽論壇等，都是重啟兩岸交流，讓農漁產重新登上中國大陸的契機，侯友宜可以把握這樣的關鍵，即時中美對抗，也都在尋求溝通、降低衝突，侯友宜有更清晰的兩岸論述是很重要的，需要具體承諾民眾不只台東釋迦可以銷往中國，而是鳳梨、石斑魚可以銷往中國，有好的兩岸論述跟可行性，相信有更多民眾會支持侯。