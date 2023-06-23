端午節午時水怎處理？「2方法」財運旺到年底 專家籲千萬別倒掉
端午節正中午接到的自來水又稱作「午時水」，由於至陽至剛，適合煮成發財水，或者有趨吉避凶之用，不過端午節過後可別急著倒掉，否則會有把財運、好運潑出去的不祥之意，命理專家楊登嵙老師也親曝兩種開運方法，提醒民眾午時水以及煮成發財水後的處理方法大不同，擺對財位可是讓你一路旺到明年底！
記者鍾怡婷/綜合報導
楊登嵙老師表示，端午節正午之時取硬幣總金額168元或268元加「午時水」及鹽巴少許，煮沸後冷卻，就可以做成「發財水」，無論是發財水、或者是午時水都可以擺放在，住家或辦公室的「財位」，也就是大門斜對角角落，藏風聚氣的地方，至於煮沸過的硬幣可以當作錢母攜帶、擺放財位。且2023年「財帛星」在南方，想擺放在家裡，也可以挑選房子九宮格的南方位置擺放。
不過要注意的是，用硬幣煮出來的發財水，擺放在財位時要準備「活水」，也就是可以流動的景觀裝置，且水流方向要往內不向外，或者加在水族箱內，不過由於煮過硬幣的發財水，可能會有金屬雜質，若是有水族箱內有養直魚、草，建議適量加入發財水即可。
至於來不及將午時水煮成發財水的民眾，也千萬別把午時水隨便倒掉，由於午時水至陽至剛，可以保好運、去小人，達到趨吉避凶的效果，讓錢財路上不要遇到小人擋路，不過與發財水擺放使用活水不同，午時水建議用寶特瓶裝好後擺放在財運位置，也就是死水的方式擺放，等到下一次端午節，在加入新的正午時流水（午時水），重新一起煮沸即可。