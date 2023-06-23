郁方想吃古早味碗粿「錄影險落淚」！大讚旅伴會想盡辦法滿足她
實境綜藝節目《花甲少年趣旅行》廣受觀眾好評，推出全新第四季，本周節目由李㼈、郁方、風田、方志友一起結伴到台南去旅行， 讓郁方忍不住大讚旅伴細心又貼心，因為有次她超想吃古早味碗粿，「他們知道了我的需求，都會想辦法滿足我。」而在旅程中，郁方也多次被旅伴們的貼心暖舉感動，差點落淚。
記者詹鎰睿/綜合報導
談到節目，郁方坦言：「其實內心掙扎了很久！擔心自己跟不上年輕人的腳步，內心一直猶豫，幸好所有擔心和猶豫在看到夥伴們之後都煙消雲散了。」方志友則是特別期待和新旅伴一起出遊：「我出遊通常負責GPS導航以及美食搜索。」
方志友還一一點出大家的可愛之處，她表示李㼈有一種「爸爸的安全感」，而郁方完全不像長輩，「就像一個姊姊一樣溫柔。」至於風田則被方志友封為幽默大師，「加上很願意付出跟配合，人很nice！」
郁方則大讚這趟旅伴很優質，「李㼈哥對事業有很旺盛的企圖心，像過動兒一樣永不停止前進的人，由於風田是日本人，郁方原本擔心溝通上會有落差，結果意外發現對方很幽默。另外，郁方也形容方志友貼心又天真，就像自己家裡的妹妹一樣。」
方志友也點名風田「超好相處」，她笑說：「之前就聽說他很好笑，但第一天原本很擔心好像沒有想像中活潑，沒想到我誤會了，他真的很幽默。」並讚賞前輩李㼈、郁方就像哥哥姊姊一樣相處自在。