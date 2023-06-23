泰坦號「內爆解體」如何還原事發經過？專家：調查比想像中更困難

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如今的調查目標是回答兩個問題，「為什麼內爆的狀況會發生？」以及「事前有機會採取哪些措施防止內爆發生？」前英國皇家海軍潛艇艦長拉姆齊（Ryan Ramsey）表示，為了解答上述問題，調查人員將盡可能收集泰坦號的每一塊碎片。
拉姆齊形容這項工作有點類似調查飛機失事，只是泰坦號上面沒有黑盒子，且由於碎片四散在深海底，加上泰坦號解體的碎片可能非常零碎，這些因素都增加了調查的困難度。
而找到碎片之後，研究人員就會在顯微鏡下仔細檢查每一塊碎片的碳纖維結構，檢查碳纖維與鈦的連接處，並檢視碳纖維絲破裂的方向，找尋能夠指向最初船體破裂位置的證據。
以上是針對為什麼內爆會發生的調查。而要回答事前是否可能採取措施預防，情況還會變得更加複雜。這是因為泰坦號並沒有經過第三方部門的安全認證，通常商業使用的船隻都必須經過安全認證的程序，但泰坦號的擁有者「海洋之門」（OceanGate），過去以泰坦號是一艘具有創新性的實驗潛水器當作理由，跳過了現行的安全認證評估。
倫敦大學的教授安德魯斯（David Andrews）表示，假如泰坦號真的只是拿來進行實驗，海洋之門的說法可能沒有問題。但是海洋之門早就將泰坦號當作深海旅遊的載客工具，卻依然沒有經過安全認證，「這讓我覺得很驚訝」。
另外調查人員也將調查，泰坦號是否有在每次完成潛水任務後，進行超聲波或X光掃描，來檢查船體是否存有微觀缺陷。每次潛入深海，泰坦號船體都會承受重壓，碳纖維材料將遭到壓縮，等泰坦號回到水平面，碳纖維材料才會恢復原狀。這個過程持續越多次，越有可能造成材料疲勞，降低材料的強度。海洋之門是否事先有考慮到這個問題，也是調查的重點。
由於事發地點位於偏遠海域，罹難者又包含不同國家的公民，且之前不曾有針對深海潛水器的類似協議，目前該由哪個機構來主導調查並無定論。然而，由於搜救工作主要是由美國海岸防衛隊（USCG）負責，預計之後的調查也會由美國海岸防衛隊繼續發揮主要作用。