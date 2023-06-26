專訪／百萬打工族到綠能新貴！雲豹張建偉放眼全球　致力再生能源

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大學時就因為打工年收入破百萬元，受邀上知名綜藝節目，張建偉回憶，以前有人告訴他，依他的學歷跟能力，可能一輩子就是這樣，要賺到年薪百萬比登天還難，但他並不這麼認為，「誰說做不到的？」就從那時開始，不管是時薪制還是接案制打工，英文家教還是到府美容，張建偉都積極嘗試：「我這個人就不是頂愛安逸的，我覺得就是要多角化經營，才能讓自己人生的成長一直加成」，就像一口完全敞開的大缸，再從中找出時間價值最高、自己真正想要的東西。
談到長達20年的金融從業生涯，就如他的打工之路一般，也是源於學生時代的一個起心動念：「當時有人告訴我說，如果我要賺錢，就要學著跟錢為伍，想了想就是金融業」。於是張建偉將原本滿檔的打工時間排出一部分，應徵了金融研究員的職缺，開始接觸全球、境外金融的東西，當時他才剛升文化大學企管系二年級。後來，張建偉在金融機構逐步升為行政助理、業務助理、直到大學畢業正式轉成業務。
投身金融產業20載 高壓下學習適應各種人事物
然而進到金融業後，張建偉也是過了4年都沒有業績、自信嚴重受挫的苦日子，還得學著在極端高壓、尖銳的環境中，不斷調適自己的情緒，因此學到各種應對人事物的方法，被罵是家常便飯：「每天看到的就是輸跟贏、賺錢跟賠錢，沒有打平這件事。他（投資人）今天賺錢心情也差，覺得投太少，賠錢心情也差，因為覺得自己投太多，沒有慾望被滿足的一天，整天面對一群永遠不滿足的人。」
擔任多年投資顧問後，張建偉轉為操盤手，也成立自己的創投公司，服務對象和投資標的都有了轉變，但他始終很看重「與人溝通」一事，對他而言，學校書本上的知識不是不重要，但以他自身來說，從求學時期打工，到真刀真槍的職場大染缸，得到的幾乎都是來自社會上的實戰經歷，跟人的磨合也已經到了一個地步：「我覺得已經沒有我不能適應的人了。」
阿爾巴尼亞、土耳其、巴西、海參崴….張建偉幾乎踏遍全世界，到處尋找可投資的物業，這段時間張建偉遭遇許多新的打擊，都與任職投顧時截然不同，接連的投資失利讓他開始懷疑人生，不敢相信自己也會眼光失準，「後來我就發現一件事，我怎麼算都算不出那個人到底是怎樣在做他自己的生意的」，更別提還有很多外在不可控因素。他曾在巴爾幹半島的阿爾巴尼亞買下一棟飯店，花了2年多重建，正準備開始賺錢時就爆發戰爭，緊接著又發生芮氏規模7點多的大地震，直接將飯店震垮：「我都還沒有站在那個門口，它已經整個下去了，變成一堆瓦礫，就沒了。」
連續投資失利！與風險為伍半生 自嘲：還是有看不透的時候
經營飯店沒成功，張建偉還試過去巴西做債權、去俄羅斯遠東地區的海參崴投資賭場，原以為天時地利人和，比去澳門做還要好，結果就遇到俄羅斯被經濟制裁、俄國貨幣狂貶，中國還瘋狂打毒、打貪、打黃，本來預期的大批中國遊客也沒了：「那時就覺得怎麼會這麼絕，那幾年，非常慘。」自嘲與風險為伍半生，卻還是有看不透、看不懂的時候。
以為夠花幾輩子的錢快速流逝，分散雞蛋的籃子到處破，讓他直言：「世上真的沒什麼不可能的，唯一的不可能就是不可能」。賠到最後剩的一點資金，剛好就遇到投入再生能源的契機，2012年與朋友開始在日本進行再生能源（太陽能）的投資，政府、資金來源、價格波動都相對穩定，發展也比較良性，不像以前，都在1跟100之間激烈擺盪。
更重要的是，張建偉認為，再生能源相較於金融產業，比較沒有零和的問題，金融業是只要有一方賺錢，就一定會有一方賠錢，在他看來也與因果循環有關：「（金融產業）我後面會那麼失敗，可能是因為我前面太成功、賺太多，所以去得也快」，讓他很難再相信，真的有「不會倒」的產業跟公司。直到後來接觸太陽能，因為綠能是未來趨勢，政府也算大力支持，真的會比較嚴重的狀況，大概就是「老天爺倒了、沒政府了、沒銀行了」，除此以外就只有賺多賺少的問題，比起從前已經好很多。
被問到從金融轉再生能源產業，過程是否曾面臨困難、感受到專業技術領域的落差與不足？張建偉則說：「我大部分的事業都是跟人有關，在金融是『很兇的人』，在能源是『很多的人』，我一直擔任的是溝通的角色。」技術人才永不會缺乏、技術價值比較容易填滿，但反觀溝通能力就無法用價格衡量，而這也落實在雲豹能源的企業文化裡，希望培養出能溝通的全才，親力親為才會知道究竟發生什麼事，所以即使生活非常忙碌，張建偉仍堅持「面對面溝通」的重要性，試著站在對方的角度去想每件事，才能盡量達到目標。
給年輕人的話：人上人的專業、人中人的溝通、人下人的態度
身為七年級生（1982年出生），張建偉證明了自己不是什麼草莓族，也鼓勵年輕世代，不要侷限自己的思維、不要害怕與人溝通，一開始的價值觀定位不宜太高，學歷和背景不代表一切，反而要倒空自己、虛懷若谷，就像他的座右銘：「人上人的專業、人中人的溝通、人下人的態度」。專業可以放的高，但溝通要放的平、姿態要放的低，永遠不要覺得自己就是比別人優越，若想協商及溝通成功，需要的是與對方站在同溫層，放對位置很重要。
「就業不是你得到錢的第一個來源，就業是你得到經驗的第一個來源」，張建偉指出，學歷和能力都不代表本身經歷過的事，經驗才是，所以他也建議年輕人要大膽嘗試，不要在沙漠裡虛度光陰，而是把握時間多方面累積，才有辦法在大海裡撈出自己要的東西，真正做到「如魚得水」。
有鑑於環境議題越來越嚴峻，再生能源的發展成為不可逆的趨勢，張建偉表示，年輕人可以在再生能源產業裡，找到很多值得嘗試的位置，得到充足的成就感與使命感。目前，國家政策已將2050年的方向明確訂出，大多都與環境永續有關，再生能源是少數能判斷2050年仍有前景的產業，全球同步。張建偉並舉例，最近非常火紅的AI人工智能，20年、30年後會如何，其實沒有人知道，但環境的議題，即使過了30年、50年都還在，而且台灣正式開始發展再生能源的時間不算長，都還有很大的進步空間。