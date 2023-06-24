《全明星》男神母抗癌10年過世！洋蔥文催淚：媽媽知道我有多愛她

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幾年前新藥問世，療程需要花費幾百萬，徐謀俊說，媽媽認為自己就算康復也不會再去賺錢，想把錢留給家人，「我跟妳說我以後一定會變的很優秀，錢不重要，但如果妳不在了我的世界就會變的不一樣了」，即使最後治療效果不如預期，徐謀俊慶幸大家努力過：「我們沒有留下遺憾，也因為這些事我們變得更愛對方，在媽媽離開前我很確切的知道，媽媽知道我有多愛她。」
徐謀俊對媽媽說「妳對我的愛這麼深，害我在妳離開後的每一天都過得好辛苦，每一刻的呼吸都如此困難，沒有一刻不是在思念妳」，他說母子倆有個祕密基地，藏著兩個人的祕密，「妳是全世界最了解我的人，有好多事想要做給妳看，有好多事想要妳一起陪伴」，但媽媽離開後覺得世界已經改變。
徐媽媽離世前一天，用微弱的聲音跟徐謀俊說「我捨不得你們」、「我最愛我弟弟」，讓徐謀俊眼淚潰堤，「答應妳不要哭了，但寫到這裡又沒有遵守約定了，每一個字都寫的好困難」，他說「媽媽我真的捨不得妳，每一個晚上都把家裡的燈開的亮亮的，就是希望妳可以回來，一定要告訴我妳在那邊過得很好喔！」
文末，徐謀俊說相信會和媽媽再見面，約定不管來世還是在天上、任何地方，兩人都要繼續當母子，「我失去妳，但我從未失去妳對我的愛，以後我如果有女兒，她的英文名字也要跟妳一樣叫Helen，真的會很想妳，還有好多話想跟妳說，要回來告訴我妳過得好不好喔！我愛妳媽媽，永遠都愛妳，我們天上見。」
貼文發布後，大批演藝圈好友及網友留言慰問：「緊緊地抱你一個」、「真的是個好孩子...加油！媽媽會在天上看著你發光」、「媽用另一個形式繼續守護你了，加油」、「謀你很棒！下輩子一定還會相聚的，媽媽在天上也會快快樂樂」、「你也保重，媽媽的愛會一直一直都在陪伴著你 （抱）」、「加油，你好棒，請節哀，需要聚聚跟我說」、「我也看哭了...謀俊加油」！