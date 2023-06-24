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端午第3天下午車多路段曝光　國5恐塞車塞到深夜12點

▲端午連假第3天，高公局預估國5北向宜蘭至坪林路段，車多壅塞情況恐會持續到深夜12點。（圖／擷取自臉書小飛力直播片段）
▲端午連假第3天，高公局預估國5北向宜蘭至坪林路段，車多壅塞情況恐會持續到深夜12點。（圖／擷取自臉書小飛力直播片段）

記者許家禎／台北報導

今（24）日為端午連假第3天，高公局預估今日交通量為122百萬車公里，而今日多以北向車潮為主，其中北部地區，國5北向宜蘭至坪林路段從上午9點開始出現車潮，壅塞情況恐會持續到深夜12點。至於中部地區，國1北向西螺至埔鹽、國1北向南屯至后里、國3北向竹山至中興、國3北向草屯至霧峰、國3北向龍井至大甲都是從下午2點開始出現車多，有些路段可能雍塞到晚上8點。

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高公局指出，今日車潮以北向為主，北部地區，國1北向苗栗至湖口，下午2點到晚上8、9點車多雍塞。國3北向關西至大溪則是下午3、4點到晚上8、9點車多。國5北向宜蘭至坪林路段從上午9點開始出現車潮，壅塞情況恐會持續到深夜12點，

中部地區，國1北向西螺至埔鹽、國1北向南屯至后里、國3北向竹山至中興、國3北向草屯至霧峰、國3北向龍井至大甲都是從下午2點開始出現車多，有些路段可能雍塞到晚上8點。

另外，國3北向苑裡至香山從下午2點開始車多、國4西向潭子系統至豐勢從中午開始雍塞、國6西向舊正至霧峰系統車多則集中在下午3點到7點左右。南部地區車多的路段主要在國10西向仁武至左營端路段，預計從下午2點開始車多到晚上7點。



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