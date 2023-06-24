被控性騷男記者？鄭正鈐喊告：子虛烏有、不能理解

國民黨21日公布性騷擾申訴處理情形，稱其中一例男男性騷案雙方都同意到此為止簽結，不過受害者的學長、臉書名稱為「楊律師（黑心律師）」23日發文指控，「真的是超完美吃案，進可攻退可守」，更爆性騷嫌疑人就是立委鄭正鈐。鄭正鈐今（24）日表示，「子虛烏有」，如果對方繼續不實指控，他將會提起訴訟。
記者余祥／台北報導
此案源於媒體報導，一名男記者遭國民黨人士摳手心，心生不適，因此向國民黨中央檢舉。而受害記者的學長楊律師點名性騷嫌疑人是藍委鄭正鈐，楊表示，學弟6月4日向國民黨提起性騷擾申訴，國民黨也確實開始調查，並派人和雙方訪談，當國民黨和學弟訪談後，就傳一份「事件說明」給學弟，言談中讓學弟誤以為這是「訪談筆錄」或「內部留檔的報告」，並要求學弟簽名。不過，楊律師指出，學弟認為不對勁，並未簽名，原以為國民黨會給出修正後的事件說明，再收到調查報告跟懲處結果，不料，卻被用「新聞稿」的方式簽結。
鄭正鈐表示，當天是國民黨團的媒體餐敘，他們跟所有的媒體都握了手，來的時候握手，走的時候也握手，「坦白說，握手我也握了幾十年了，也都從來沒有發生過這樣的事情，在座記者也都跟我握過手，所以我完全不能夠理解。」
對於黨中央遭指吃案，鄭正鈐說，他確實有接獲調查，他能回應的都有據實回應，黨中央的書面資料已寫得非常清楚，該律師指控根本子虛烏有，「沒有性騷擾的事情。」若對方繼續不實指控，做不實的政治操作，他將會提起訴訟。