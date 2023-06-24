有信心！經濟部次長陳正祺：台歐盟雙邊協定終會因緣俱足

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他在系列拜會行程結束後接受中央社專訪，分析台灣與歐盟雙邊協定的困難與機會，以及台海風險對外來投資的影響。
陳正祺首先強調，歐盟決策要得到27個會員國的共識、授權，過程長且慢，而且歐盟內部其實一直處於整合的過程，「與台灣的國際關係，對他們來講，需要一段比較長的學習過程，我們也必須學習怎麼跟歐盟往來」。
2015年歐盟執委會在一份貿易政策文件中提到，在與中國協商投資協定的基礎上，歐盟也將分別與香港和台灣「探索開啟投資談判」。這是歐盟與台灣雙邊投資協定（Bilateral Investment Agreement）的官方倡議之始。
但2019年執委會換屆以來，始終不願做任何進展，甚至以台灣法治佳、歐台已有官員對話機制「所以不必洽簽協定」這種理由搪塞。
陳正祺相信歐盟內部確實如此討論，「跟別國簽，政治上可以得分，但跟台灣就會面對一個不確定的情況，政治上的得失分還會牽涉跟會員國之間的互動，有的會員國覺得衝撞一下很好，有的就覺得幹嘛冒這個險」。
所以歐盟其實不是因為「台灣很乖」所以不用簽協定，而是在利害權衡之間需要再思考，「怎樣的形式、面向來跟台灣（談），可以極小化政治風險、極大化政治和經濟的利益」。
在晶片為王的時代，台灣面對歐盟不是沒有談判籌碼。問他政府是否考慮運用籌碼，陳正祺說「一般人喜歡談籌碼啦、交換啦，但我們真正做這行的是極力避免用這角度看事情」，而且台歐還沒進展到要談彼此有多少籌碼的階段。
他解釋，歐盟承認與台灣的交往不但互惠互利，而且是必要，「只是說我們希望雙方交往能往簽署協議的方向去走，歐盟希望朝向不簽署協議但深化實質合作，這兩個方向在拉鋸」。
「跟籌碼沒有關係，而是台灣身為民主政體，怎樣贏得（歐盟）公眾、政府還有國際間的同情跟支持」，他說，國際局勢在變，歐盟對台灣的同情跟支持也變多，只是歐盟很慢、很複雜。「我們尊重市場秩序、法治和企業決策，非常珍惜民主化的成果，不會把這個拿來當籌碼去交換」。
既然國際局勢近年對台有利，如何促使歐盟願意冒著得罪中國的風險，與台灣洽簽協定？
陳正祺說，首先台灣在歐盟的能見度要提高，近年比以前好很多，「能見度高人家才會跟你討論，而被討論總是有風險，人家覺得你兵凶戰危的，但被討論也有機會」。
他表示，包括歐洲議員、官員訪台，更瞭解台灣的可貴，「慢慢在（歐盟）裡面就會有台灣的聲音，讓他們願意付一點代價試試（與台灣簽協定）」。
「總會有一個突破的點，但現在還不知道在哪裡⋯⋯有些事件的發生就是剛好因緣俱足」。
他以立陶宛為例，近來台灣與中東歐國家交往變得密切，是從立陶宛開始，而立陶宛讓台灣設代表處，是因為中國的戰狼行徑，對立陶宛民眾挺香港示威的活動過度反應，「本來台灣想設代表處，談了好久，但因為立陶宛民意轉向對中國反感，大家才願意冒風險支持台灣」。
「所以第一是立陶宛民意支持，第二是立陶宛政府的政策呼應民意，第三是老共犯錯，中國戰狼亂咬，歐盟則必須支持會員國的民主人權價值。」
問他中國與歐盟互相有意恢復交往，「戰狼開始披上羊皮」，台灣是否更難等到與歐盟的「因緣」？
「如果相信民主政治，就必須相信人民的眼睛是雪亮的，不會因為戰狼披上羊皮就以為它是羊」，陳正祺說，「不是不報，時候未到，那個（突破）點總有一天會來的，只要我們堅持民主價值、人權，還有對言論自由的保護」。
「歐盟在忍受代價，接受戰狼的挑戰，總有一天會因緣俱足，它來了我們就趕快抓住機會全力促成（雙邊協定）」。
在洽簽協定之前，歐盟與台灣還有哪些面向可深化實質交流？
陳正祺認為，產業合作、科研合作可以再加強；此外，台歐經貿關係目前已有部長級對話機制，還可向下深入到「次長級、局長級、承辦人級」的交流，好讓討論事項更具體、細緻，更易落實。
投入涉外事務30多年，陳正祺體認這幾年是台灣機會最好的時候，「也是風險很高的時候，比方說地緣政治、地緣經濟，許多投資人本來不會想，現在變得要去想，那我們要怎麼讓人家覺得台灣安全？」
他說他會告訴外資，不論美國、歐洲、德國商會對台灣投資環境的調查，絕大多數都看好、要維持或加碼投資。至於台海風險，則舉國際戰略專家說法，台海之於全球的利害關係非常高，包括50%國際貿易經過台海、80%貨櫃經過台海，如果台灣出事，世界經濟2兆、3兆美元將消失⋯。
「這些都是對台灣的支持」，陳正祺說，這些支持會讓投資決策者思考台海的風險或可控制。所以「第一，台灣的政府要讓人家信得過，第二，台灣的民主機制也要人家信得過，第三，國際的支持要讓人家信得過。我們一層一層的強化這些機制」。（編輯：陳承功）1120624