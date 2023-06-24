房思瑜大熱天曬出健康小麥膚色！熱血划龍舟「超狂比賽成績」出爐
女星房思瑜熱愛健身、運動，自從參加《全明星運動會》接觸划龍舟項目後，更是迷上了槳類運動。今年她參戰龍舟賽，獲得第二名佳績，熱愛陽光的她也不擔心天天在大太陽底下曝晒，房思瑜不擦防曬產品，出賽時僅擦椰子油就上場，非常喜歡自己曬出的健康小麥膚色，她表示：「划龍舟很吃肌耐力跟意志力，讓我覺得很熱血，也讓我學到永不放棄的精神，而且從比賽中去挑戰自己的極限，我覺得很有意義。」
記者郭佩蓉/綜合報導
房思瑜前年參加「台北國際龍舟錦標賽」獲得女子組冠軍，去年再與輕艇競速女王劉妍廷組隊參加「台南市市長盃靜水標竿錦標賽」一舉拿下休閒雙人組銀牌，今年團隊獲得第二名好成績，房思瑜表示：「大家已拚盡全力，獲得第二名非常開心！」比賽過程中，擔任鼓手位置的房思瑜疑似太用力打鼓，意外手腕受傷。房思瑜透露，教練安排她擔任鼓手是因為擁有中氣十足的「大嗓門」，聲音表情也十分具有爆發力，因此在團隊比賽時喊起口號跟戰術時，更能控管好節奏並帶領大家發揮出最棒的凝聚力，而龍舟隊中奪旗手由女星王心恬擔任，根本就是女力爆棚！
房思瑜談起參與龍舟比賽，因為《全明星運動會》加入龍舟隊，喜歡團隊競賽，可以與大家一起拚的感覺相當熱血。每年端午節都會有龍舟賽事，因此大家會有目標一起共襄盛舉。房思瑜說：「今年是第二次參與，有了之前第一次比賽經驗，今年比較不緊張，但今年每隊實力很堅強，獲得第二名的佳績已經很棒。」對於比賽前的準備，愛運動的房思瑜即使每天必須凌晨4點起床，5點半就準時到練習場地進行練習，雖然天天如此但她不僅不感覺到疲累反而還覺得非常熱血。