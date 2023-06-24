看過來！明端午連假收假日　國道避11處地雷路段

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高公局指出，今日13時40分國1北向317.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內側車道，於13時59分排除，造成後方車流回堵4公里；15時27分國3北向71.4公里處發生2輛小客車追撞事故，於15時29分排除，造成後方車流回堵3公里；15時42分國1北向320.5公里與17時15分國5北向4.1公里處，也都發生追撞事故，造成後方車流回堵4公里與1.5公里。
明（25）日為端午節連續假期收假日，預估國道交通量為110百萬車公里，為平日年平均（90百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。
高公局預判明日重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段，建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發。
明日國道相關疏導措施包括：12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控…等。