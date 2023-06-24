莫迪訪美達成國防合作　分析：中國很難有效應對

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國之音24日發布華府智庫史汀生中心（The Stimson Center）中國專案主任孫韻對莫迪此行的評論文章。
孫韻指出，雖然美印雙方多次強調雙邊關係的不斷提升與中國無關，但是在此次行程背後，始終揮之不去的是中國作為美印雙方共同地緣政治挑戰的陰影。可以說，沒有中國帶來的共同威脅感知，美印之間的協調與合作就不會進展地如此順利和迅速。
她提到，對於美國印太戰略和地區乃至全球戰略安排來說，印度具有不可或缺的重要意義。從印太戰略本身來說，從一開始印太戰略就被認為是美國增加了印度的亞太戰略新版本。
孫韻表示，在亞洲地區，提升印度的實力地位和地區聲望有助於說明印度成為亞洲與中國潛在抗衡的地區大國。在全球來看，降低以及消弭印度與俄羅斯的國防合作，有助於削弱俄羅斯在地區乃至國際事務中的影響力。
孫韻指出，美國對印度的幫扶短期之內很難將印度打造成為與中國分庭抗禮的地區大國。中印之間實力差距巨大，印度的國民生產總值仍然大約只占中國的20%。美印國防合作固然會對中國造成一些壓力，但是要想改變中印之間的實力差距和勢力均衡仍然為時過早。
不過她指出，美印增強雙邊乃至在地區事務中的合作，造成的是一種地區的態勢，重點在於中國在地區被地區大國針對和孤立的既成事實。對於印太整體地區的局勢來說，有「四方框架」作為基本地區架構，美國在近期又不斷增強與地區夥伴的安全合作，包括與加拿大印太戰略的協調、與韓國的增強延伸威懾、與菲律賓新的軍事基地合作協定，以及此次與印度的國防合作，呈現出來的是對中國不斷增加的地區安全壓力。
孫韻認為，無論如何衡量，一個更加強大的印度對於美國對中競爭戰略來說是加分項。它不僅在政治、經濟、外交、安全上可以牽扯中國在地區的精力，為中國在地區的影響力和全球崛起製造障礙和掣肘。這些都不是無足輕重的政策目標。與此相比，印度會不會在台海危機或者南海對峙這類相對小概率事件中傾囊而出、對抗中國反而不是首要的考慮。
她指出，即便印度不會在軍事鬥爭中與美國一起對抗中國，印度在和平時期乃至危機期間能夠給中國帶來的壓力和影響也是重大甚至不可替代的，這也正是華盛頓看重莫迪此次來訪、著力美印國防合作安排的根本原因。
孫韻分析，對於美印不斷走近，中國很難有效應對。印度近年來始終堅持將邊境問題作為兩國關係正常化的前提條件，這一點中國既不能也不願滿足。暫且不談邊境爭議的複雜歷史背景，如果中國此時對印度做出讓步，印度只會認為這是印度實力地位增強所帶來的結果，而不是中國讓步的善意。考慮到中印在南亞次大陸以及亞洲地區存在的大國競爭關係，即便沒有邊境問題，中印之間的友善相處也在未知之數。（編輯：楊昇儒）1120624