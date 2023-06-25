菜市場「冰棒1支1元」內幕踢爆！他結帳秒報警：一堆人上當
最近天氣非常酷熱，不少人都會來上一支冰棒消暑，然而你是否在逛菜市場時，發現有這種1元冰棒的攤位呢？近日，就有民眾投訴自己看到攤販寫著「一枝冰只要1元，歡迎試吃」，一連買了好幾支之後，結帳1支變成10元，氣得他直接報警處理，老闆則辯稱「1元說的是試吃價」，讓客人無法接受這樣的說法。
記者張嘉哲/綜合報導
根據《東森新聞》報導，近日有民眾去逛東湖市場，看到攤販上寫著「一枝冰只要1元，歡迎試吃」，結果爆買好幾支，結帳才發現一支10元，於是報警處理。附近攤商表示，冰棒攤販玩文字遊戲，老闆看起來又很兇，所以很多婆婆媽媽都會認賠，但也有些客人拿了20、30枝，結帳時才發現要200、300元，當場與店家爭執，甚至打電話報警都是時有所聞的事情。
然而事實上，這種攤販在各地其實都有，過去曾經出現在基隆安樂市場、雲林斗南市場、蘆洲市場等等皆有，而即便擁有超過9年的擺攤時間，結果布條永遠都寫著「30週年，歡迎試吃」，坑殺事件還是層出不窮。
過去連插畫家謝立聖也曾分享過，表示自己也曾經被這「1元冰棒」的招牌吸引進去，結果結帳時，發現後方的員工是高大的刺青男子，自己挑了30枝冰棒變成300元。謝立聖無奈表示，不只我受騙，見到路上好多阿嬤和阿伯也掉入陷阱，相當不捨，當時結帳提出質疑時，結帳人員甚至直接回「你覺得一枝冰棒可能1元嗎？用頭腦想都知道成本都不夠了，包起來了共300，謝謝」。
對此事件，消保官則也表示「業者應充分揭露產地、價格、計價單位等消費資訊，這樣類似的招牌是有誤導、隱匿的嫌疑，如果經勸導不改善可以開罰，廣告標示不實涉及詐欺罪，若脅迫購買也可能涉及強制罪，這些攤商應該立即改善。