炎亞綸突襲記者會！心理專家驚訝「有演練過」變霸道總裁戀愛故事
藝人炎亞綸陷入性醜聞風波，日前還直接闖入前男友記者會鞠躬道歉，突如其來的舉動，讓外界爭論不已。對此，心理專家邱文仁認為，炎亞綸這項舉動仍然是種「表演形式」，更形容這起風波已經被炎亞綸調整成「霸道總裁戀愛腦」的故事。
記者詹鎰睿/台北報導
邱文仁在節目《震震有詞》中分析，炎亞綸突襲記者會鞠躬道歉的這項舉動，仍然是一種「表演形式」，她更推測，炎亞綸的公關團隊早就已經沙盤推演過，也做足充分準備，知道這樣做會造成什麼樣的結果。
邱文仁進一步指出，因連日的MeToo性騷擾風波，讓女性們覺得世界太亂，聽到的、看到的都是職權性騷擾，本來形象不錯的公眾人物，私底下卻變得猥瑣跟難堪，使大眾沉浸在不愉快的環境下。不過，從炎亞綸的發文再到記者會事件，讓邱文仁直呼：「從噁心性騷擾感覺，變成有點像霸道總裁戀愛腦的故事。」
時間回到20日，被前男友指控後，炎亞綸馬上發文道歉，他說：「如果你願意的話，我願意再當面跟你道歉，也願意陪你走過一切的傷痛，和進行後續能彌補的一切。」隨後底下湧入不少粉絲聲援，直到21日突襲記者會過後，網路上力挺炎亞綸的聲量再度上升，似乎成功把傷害降到最低，不過批判的輿論依然沒有減少。
※【NOWnews 今日新聞
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