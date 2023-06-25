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炎亞綸突襲記者會！心理專家驚訝「有演練過」變霸道總裁戀愛故事

▲炎亞綸（右）突闖前男友的記者會鞠躬道歉，對此，心理專家邱文仁認為，炎亞綸這舉動仍然是表演形式，而且有演練過，把它變成「霸道總裁戀愛腦」的故事。（圖／記者朱永強攝）
▲炎亞綸（右）突闖前男友的記者會鞠躬道歉，對此，心理專家邱文仁認為，炎亞綸這舉動仍然是表演形式，而且有演練過，把它變成「霸道總裁戀愛腦」的故事。（圖／記者朱永強攝）

記者詹鎰睿/台北報導

藝人炎亞綸陷入性醜聞風波，日前還直接闖入前男友記者會鞠躬道歉，突如其來的舉動，讓外界爭論不已。對此，心理專家邱文仁認為，炎亞綸這項舉動仍然是種「表演形式」，更形容這起風波已經被炎亞綸調整成「霸道總裁戀愛腦」的故事。

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邱文仁在節目《震震有詞》中分析，炎亞綸突襲記者會鞠躬道歉的這項舉動，仍然是一種「表演形式」，她更推測，炎亞綸的公關團隊早就已經沙盤推演過，也做足充分準備，知道這樣做會造成什麼樣的結果。

▲心理專家邱文仁指出，炎亞綸從發文到突襲記者會的舉動，成功調整事件調性，變成一件戀愛腦的故事。（圖／《震震有詞》YouTube）
▲心理專家邱文仁指出，炎亞綸從發文到突襲記者會的舉動，成功調整事件調性，變成一件戀愛腦的故事。（圖／《震震有詞》YouTube）
邱文仁進一步指出，因連日的MeToo性騷擾風波，讓女性們覺得世界太亂，聽到的、看到的都是職權性騷擾，本來形象不錯的公眾人物，私底下卻變得猥瑣跟難堪，使大眾沉浸在不愉快的環境下。不過，從炎亞綸的發文再到記者會事件，讓邱文仁直呼：「從噁心性騷擾感覺，變成有點像霸道總裁戀愛腦的故事。」

時間回到20日，被前男友指控後，炎亞綸馬上發文道歉，他說：「如果你願意的話，我願意再當面跟你道歉，也願意陪你走過一切的傷痛，和進行後續能彌補的一切。」隨後底下湧入不少粉絲聲援，直到21日突襲記者會過後，網路上力挺炎亞綸的聲量再度上升，似乎成功把傷害降到最低，不過批判的輿論依然沒有減少。

▲炎亞綸是《嗨！營業中》的靈魂人物。（圖／翻攝自嗨！營業中臉書）
▲目前炎亞綸已暫時停止工作，未來動向備受關注。（圖／《嗨！營業中》臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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