瘦子E.SO《說唱2023》首吞敗仗！小跑豬聯盟連輸兩場比賽
《中國說唱巔峰對決2023》昨（24）日播出最新一集「搶鏈子大戰」，瘦子（E.SO）、小春、歐陽靖和李佳隆隸屬的小跑豬聯盟，原本擁有5條鏈子，是所有聯盟中最多的，沒想到連2場比賽都失利，最後僅剩下3條，也讓瘦子首次吞下敗仗。
記者郭佩蓉/綜合報導
節目分成2個環節進行比賽，先是由四組聯盟互相抽籤，改編對方隊員的一首歌，接著是每組各自邀請幫唱嘉賓助唱。第一戰互相改歌環節，小跑豬改了一席之地成員Vava的〈我的新衣〉，由小春、李佳隆和歐陽靖上場，這也是小春上台的第5場，3個人賣力演唱，還加了一些舞蹈，不斷突破自我。一席之地派出了Vava、黃旭和艾熱對戰，3人挑了瘦子的〈Way Up〉改編，擔任賽事評論員的蛋堡讚「他們的舞台更游刃有餘一點」最後一席之地以140票拿下勝利，奪走小跑豬聯盟一條項鍊。
到了幫唱環節，第一輪沒有上場的瘦子找了好友ShiGGa Shay西閣擔任幫唱，ShiGGa Shay西閣是來自新加坡的饒舌歌手，兩人2015年因一次演出認識變成好友。2人的表演曲〈BO BEH ZAO沒馬跑〉是相當新的Drill曲風，這是瘦子首次嘗試，他笑說：「整個過程很有趣，好像證明我還年輕。」雖然讓人感到耳目一新，不過最後票數為第3名，這是瘦子第一次丟鏈子，小跑豬聯盟兩個環節都失利。
「C級英雄」第二輪比賽中，法老和早安找來了小精靈擔任幫唱，3人演唱了相當瘋癲的歌曲〈健將Plus〉，還沒表演前，法老就預告，「我是來發瘋的！」一向斯文的早安在這首歌中放飛自我，西裝脫下後裡面穿的是銀色緊身衣，又是跳舞又是嘶吼，最後甚至大喊：「為什麼我也在叫啊？為什麼？為什麼？為什麼你在游泳？」瘋癲的舞台成為這集的MVP，MC Hotdog、瘦子都認證，「這首第一名！」