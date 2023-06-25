馬力歐苦求第二胎「照表操課」沒結果！雷洪傳授祕訣：保證你生
雷洪、馬力歐、李亮瑾及方琦日前上節目《一袋女王》，分享自己最容易焦慮的事。馬力歐表示本來跟老婆溝通一家三口就好，但老婆表示不要錢不要包包，只想要小孩，所以馬力歐跟老婆努力照表操課一年半，第二胎卻遲遲不來報到，讓他好焦慮。人生經驗豐富的雷洪當場傳授自己生子祕訣，就是每個月5號準時凌晨12點開始做功課「保證你生啦」。
記者郭佩蓉/綜合報導
馬力歐近期最焦慮的事就是第二胎遲遲生不出來，他曾經跟老婆溝通，依照目前自己的收入跟家庭狀況，也許一家三口就剛好，但老婆卻說馬力歐不用給她錢或送名貴禮物，她只要孩子，所以後來兩人很努力「做人」，但已經持續一年半，第二胎卻遲遲沒來報到。馬力歐表示為了迎接第二個孩子，夫妻兩人還去看了婦產科，吃了排卵藥再按表操課，但還是沒消息，讓馬力歐好焦慮，尤其是每次看到老婆的排卵試紙上顯示兩條線，表示晚上要做功課時，就會讓他壓力大到好緊張，變得小馬力歐也跟著緊張，加上4歲半的女兒就睡在夫妻倆人中間，更增添難度。
所以馬力歐每次一聽到老婆月經來報到，就讓他壓力愈來愈大。看到馬力歐焦慮神情，現場藝人紛紛提供意見，紀言愷就以自身經驗為例，當初他跟老婆狂做功課，也是沒結果，就當兩人放棄後，意外一次就中。巴鈺、李亮瑾也贊同說她們的第二胎都是意外。雷洪還當場傳授自己的生子祕訣，生子講求天時地利人和，尤其夫妻恩愛時間要挑在每個月5號凌晨12點開始，而且偶爾換個姿態，雷洪很有自信地說：「保證你生啦！」