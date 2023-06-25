傍晚回家又悶又熱！出門前1動作+循環扇「朝這吹」 室內快速降溫
台灣夏季高溫屢飆破36~37°C熱爆，明明太陽已經下山，怎麼傍晚回到家時室內又悶又熱？台電解釋，其實是與白天的「輻射熱」有關，只要白天出門前「拉上窗簾」，就能減輕。回家時記得先打開窗戶並搭配循環扇朝窗外吹，不用開冷氣就能驅除室內熱氣，節能又省電。
記者徐銘穗/綜合報導
台電指出，為了避免室內又悶又熱，民眾只要在白天出門前記得先「拉上窗簾」，就可以阻擋熱輻射進屋肆虐，一到家可以先開窗戶通風，隨手拉窗簾加上回家先開窗戶就能節能又省電。
「如果是有陽台的落地窗，可以在窗外掛上竹簾，減少陽光直接照射到玻璃進屋。」台電也提醒，若是窗外不能掛簾子，則可採用90％以上遮光窗簾。不過，要特別注意窗簾的尺寸要比窗戶稍微大一些，這樣才能阻止熱能進入屋內，而且窗戶要留點縫隙，「通風也很重要」。
此外，也可善用循環扇。下班回到家又悶又熱時，無印良品在官網中教學，想要驅除室內累積的熱氣，只要打開窗戶，把循環扇對著窗外吹，藉由循環器送風，室內會變成負壓的狀態，新鮮的空氣便能從外面被送進來，讓室內快速降溫。
若想加強冷房效果，則要將循環扇放在與冷氣同一壁面的反側，向房內斜45度角吹，就能防止冷氣滯留在地面，讓房間內的冷氣均勻分布，也能提高冷氣效能，達到省電的效果。
另外，台電先前也分享過，冷氣只要多高1度，就能節省電力6%，冷氣只要設定26到28度搭配電扇或循環扇，室內就會感到非常涼爽，節能省電也可省下荷包。