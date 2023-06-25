1圖看懂一週天氣！全台熱翻「午後下大雨」 降雨熱區出爐
時序已經進入夏天，中央氣象局表示，台灣未來一週天氣炎熱，中午過後要留意對流發展旺盛產生的「午後雷陣雨」，後半週南方的水氣漸漸增加，南台灣天氣會變得較不穩定，民眾外出上班或出遊，務必注意高溫可能導致中暑，也要攜帶雨具以備不時之需，詳細天氣動態氣象局將持續觀察。
記者張志浩/綜合報導
氣象局指出，明日至週三（6月26日至6月28日），台灣附近的風向為「東南風」，在這幾天，中南部及花東縱谷易有局部攝氏36度的高溫，花蓮、台東和恆春半島整天都有零星短暫陣雨的機率，而西半部、宜蘭和各地山區都會出現午後雷陣雨，請留意「短延時強降雨」和「局部大雨」，特別是在中南部近山區。
氣象局說明，時序來到下半週，週五至下週日（6月29日至7月2日），台灣附近風向漸漸轉為「南風」，屆時南方水氣往北抬升，整個南台灣和台東整天都有局部短暫陣雨的出現機會，中部以北、宜蘭和花蓮則持續是午後雷陣雨的情況，外島金門、澎湖偶有短暫陣雨或雷雨，馬祖以多雲為主。
此外，未來一週過後，南邊的熱帶洋面上陸續會有對流系統活動，不過短時間內並沒有明顯的熱帶低壓或是颱風發展跡象，有可能要等到7月初之後才有機會出現新的擾動系統，民眾暫時還不必太過擔心。