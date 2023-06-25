李沐「化聲」海怪公主！《變身少女露比》迎戰美人魚

動畫喜劇《變身少女露比》中文版，特別邀請到新生代演員李沐，首度挑戰好萊塢動畫配音，「化聲」迷人海怪公主露比，迎戰美人魚。李沐表示，從以前就一直很想幫動畫配音，每次看動畫的時候也會嘗試去模仿配音員的說話方式，這次可以圓夢真的超開心。
記者黃雅琪/綜合報導
李沐表示，在動畫的世界裡，聲音的演出可以用很誇張的方式去呈現，而自認講話速度已經超快的她，竟然還是比不上「海怪公主」露比，讓她在錄音室一直不停的追趕語速，但她覺得配音最難的還是，中文要跟上英文的口形和節奏，嘴形要完全對上，觀眾才會真實感受到是角色在說話。
李沐配音的角色「露比」，是一位靦腆害羞的高中少女。她透露，自己平衡感很差又容易暈船還很怕水，對大海一向很敬畏，只喜歡看著大海和愛看別人衝浪，讓她覺得很過癮、很羨慕。李沐想像，如果自己像露比擁有超能力的話，最想把自己變成一個「超大型濾水壺」，可以淨化海水，維護海洋的自然生態環境。
李沐覺得自己的個性跟露比很像，平常看起來如紙老虎「紙海怪」一般很有底氣，但其實在面對任務和困難的時候，往往沒有那麼確定，雖然很相信自己的能力，但面對很多人的時候就會有點退縮，但最後還是會硬著頭皮去完成。就像李沐成為演員的過程中，也是經由不斷的訓練和調整，讓自己慢慢穩定下來。《變身少女露比》6月30日上映。