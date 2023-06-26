萬七關卡保衛戰！台股早盤下跌190點 台積電挫7元
台股端午連假期間休市，美股下挫，台北股市今（26）日開低走低，早盤下跌約190點，拚守「萬七」關卡，權值王台積電早盤跌7元，來到574元，跌幅逾1%，其他電子股多走跌，台達電甚至挫逾3%。今日盤面焦點有重電概念股，其中，天方能源強登漲停。
記者鄭妤安／台北報導
道瓊工業指數23日終場下跌219.28點，或0.65%，收在33727.43點。標準普爾500指數下跌33.56點，或0.77%，收在4348.33點。那斯達克指數下跌138.09點，或1.01%，收在13492.52點。費城半導體指數下跌63.164點，或1.77%，收在3506.706點。
台北股市今日開低走低，加權指數以17182點開出，早盤下跌逾190點，一度跌至17011點，跌幅近1%，晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌7元，來到574元，跌幅逾1%。同樣為晶圓代工的聯電下跌1.1%，世界先進、力積電跌約1%內。
其他重要電子股，如聯發科下跌約1%，鴻海於平盤遊走，緯創大跌超過4%，友達小漲，大立光、國巨、廣達、和碩、南亞科、日月光、台達電則跌約0.2至4%。
今日盤面焦點有重電概念股，其中，天方能源強登漲停，亞力、雲豹能源、安集、士電、中興電、系統電、樂事綠能、華城漲約0.3至3%，