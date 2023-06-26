《願望合夥人》冠軍出爐！留美高材生奪300萬元 任容萱也讚嘆
由陶晶瑩、陳零九、王子（邱勝翊）、任容萱擔任明星觀察員的MBTI實境闖關綜藝《BIBO願望合夥人》24日於三立都會台播出最後一集，經歷12周激烈廝殺，最終由21歲埃默里大學數據科學系的留美高材生張凱傑抱走300萬元大獎。
記者詹鎰睿/綜合報導
張凱傑表示，未來將利用這筆獎金繼續在海外攻讀研究所，期待自己進入金融業大展身手。任容萱聽到後開心說：「如果你以後成為理財專員，一定要給我名片！」可看出節目後百分之百信任張凱傑的聰明才智。
節目儼然成為一個小型社會，看到許多人性光輝及黑暗面，陶晶瑩評價張凱傑的奪冠關鍵：「他是男主角個性，時刻幫助別人，又有光輝，又不會過度情緒去complain。」王子經過這個節目後深深感嘆：「寧願多一個朋友，也不要多一個敵人。」任容萱也透露參加完節目後，對自己最大的影響是跟朋友相處會開始研究MBTI，並因此了解朋友不為人知的那一面。
經歷7天激烈鬥智鬥勇後，冠軍張凱傑坦言自身最大感觸就是「在團體中如果沒有絕對的把握，不要當最突出的那個人。」他也分享，節目中間發現自己分數太高，就選擇故意把分數分出去，以此降低存在感並讓女生選手同情並且選擇不攻他，讓任容萱感到讚嘆：「相當高招！」